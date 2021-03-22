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США обвинили Россию в гибели мирного жителя в Сирии после авиаудара

Последствия авиаудара в Идлибе
Последствия авиаудара в Идлибе (Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press)

США осудили авиаудары, которые Россия нанесла в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте государственного департамента страны.

«Соединенные Штаты решительно осуждают артиллерийские атаки режима Асада и российские авиаудары, в результате которых вчера были убиты мирные граждане на западе провинции Алеппо и в Идлибе», — говорится в сообщении.

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В Госдепе, в частности, указали на полученные сообщения об артиллерийском обстреле хирургической больницы Аль-Атареб в западном Алеппо. По данным американских властей, в результате обстрела погибли несколько пациентов, в том числе один ребенок. Более десяти членов медперсонала были ранены.

В результате российского авиаудара был убит один человек из числа гражданских лиц, указали в Госдепе. Удар был нанесен в районе Баб аль-Хауа на сирийско-турецкой границе. В ведомстве напомнили, что Баб аль-Хауа — единственный установленный ООН гуманитарный приграничный переход в Сирии.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Ранее, в конце февраля, авиаудар в Сирии нанесли американские вооруженные силы. Целью стало здание, которое, по версии американской стороны, связано с проиранским ополчением. Атака стала ответом на три нападения на американских военных. Кремль тогда заявил, что «внимательно мониторит ситуацию» и находится в контакте с сирийскими коллегами.

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