США обвинили Россию в гибели мирного жителя в Сирии после авиаудара

Последствия авиаудара в Идлибе (Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press)

США осудили авиаудары, которые Россия нанесла в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте государственного департамента страны.

«Соединенные Штаты решительно осуждают артиллерийские атаки режима Асада и российские авиаудары, в результате которых вчера были убиты мирные граждане на западе провинции Алеппо и в Идлибе», — говорится в сообщении.

В Госдепе, в частности, указали на полученные сообщения об артиллерийском обстреле хирургической больницы Аль-Атареб в западном Алеппо. По данным американских властей, в результате обстрела погибли несколько пациентов, в том числе один ребенок. Более десяти членов медперсонала были ранены.

В результате российского авиаудара был убит один человек из числа гражданских лиц, указали в Госдепе. Удар был нанесен в районе Баб аль-Хауа на сирийско-турецкой границе. В ведомстве напомнили, что Баб аль-Хауа — единственный установленный ООН гуманитарный приграничный переход в Сирии.