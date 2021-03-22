Reuters узнал о переносе открытий кафе и ресторанов в Австрии

Фото: Global Look Press

В Австрии власти перенесли сроки возобновления работы кафе, ресторанов и террас, которые закрылись в связи с пандемией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

По данным агентства, открытие заведений было запланировано на 27 марта, но из-за роста числа заразившихся сроки сдвинуты на апрель.

«Ослабление мер будет принято после Пасхи (4 апреля. — РБК), как только показатели в отделениях интенсивной терапии останутся стабильными», — пояснил источник.

Он также отметил, что на этой неделе власти обсудят дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом в трех наиболее пострадавших регионах, включая Вену.