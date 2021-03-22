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Пандемия коронавируса ,  
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Reuters узнал о переносе открытий кафе и ресторанов в Австрии

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Австрии власти перенесли сроки возобновления работы кафе, ресторанов и террас, которые закрылись в связи с пандемией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

По данным агентства, открытие заведений было запланировано на 27 марта, но из-за роста числа заразившихся сроки сдвинуты на апрель.

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«Ослабление мер будет принято после Пасхи (4 апреля. — РБК), как только показатели в отделениях интенсивной терапии останутся стабильными», — пояснил источник.

Он также отметил, что на этой неделе власти обсудят дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом в трех наиболее пострадавших регионах, включая Вену.

В конце января власти обязали граждан носить в магазинах или общественном транспорте респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо обычных масок. Помимо обязательного ношения респираторов в Австрии также действует требование соблюдать социальную дистанцию не менее 2 м во всех общественных местах.

До этого в стране в третий раз был объявлен локдаун. Канцлер Себастьян Курц объяснил ввод ограничительных мер распространением британского штамма коронавируса.

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Согласно данным австрийского Минздрава, с начала распространения COVID-19 инфекцию выявили более чем у 513 тыс. жителей страны. Из них 459 тыс. вылечились, а 8,8 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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