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Пандемия коронавируса ,  
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Жителей Австрии обязали носить респираторы

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 25 января австрийцы в магазинах или общественном транспорте должны пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо обычных тканевых масок. О нововведении объявил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции Федерального правительства 17 января.

Рудольф Аншобер, министр здравоохранения Австрии, заметил, что респиратор защищает надежнее, но, так как стоимость респиратора заметно выше, чем обычной маски, все маски будут продаваться по себестоимости, а малоимущим людям предоставляться бесплатно. Местное издание The Local сообщает, что цена респиратора будет около €1.

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Помимо обязательного ношения респираторов FFP2 с 25 января в Австрии вступило в силу требование соблюдать расстояние не менее 2 м во всех общественных местах между людьми.

Себастьян Курц также сообщил о продлении локдауна в Австрии до 7 февраля. Ранее сообщалось, что ограничения будут сняты 18 января. Это связано с тем, что в Австрии обнаружен новый, более заразный, «британский» штамм коронавируса, который распространяется в два раза быстрее, отметил канцлер.
Информация о действующих ограничениях опубликована на сайте.

Покинуть дом разрешается только для похода за продуктами, занятий спортом, по работе или учебе. Продуктовые магазины, аптеки, почта работают только с 6:00 до 19:00. Остается под запретом работа организаций сферы услуг (кроме банков, страховых компаний, мастерских), ресторанов и отелей.

Остаются закрыты музеи, библиотеки, архивы, зоопарки и ботанические сады.
В школах сохраняется дистанционное обучение, планируется постепенно запускать работу в две смены в школах Нижней Австрии и Вене с 8 февраля, в другой части Австрии — с 15 февраля.

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Работу продолжат и останутся открытыми спортивные сооружения и канатные дороги с соблюдением правил безопасности — ношение респираторов и дистанция между людьми не менее 1 м.

Респиратор в отличие от маски эффективнее фильтрует поступающий воздух. Главное их отличие — маска задерживает распространение вирусов и бактерий, которые выделяются, когда кашляет или чихает больной человек, респиратор защищает здорового человека и препятствует попаданию вирусов в его организм. Респираторы делятся на несколько видов: без клапана, с клапаном, а также со встроенным и сменяемым фильтром. Они плотнее прилегают к лицу. Респираторы имеют три класса защиты: респираторы первого класса предназначены для защиты от пыли, второго класса (FFP2) — от аэрозолей на основе масла и воды, третьего — используют на производствах с высокой концентрацией ядовитых веществ. Респиратор можно использовать от шести до восьми часов.

С 15 января власти Австрии для въезжающих в страну ввели обязательную онлайн-регистрацию.

Австрия не единственная страна, жители которой должны пользоваться респираторами FFP2. Такая маска стала обязательной для жителей Германии. Сначала новое правило вступило в силу в Баварии, крупнейшей федеральной земле Германии, а после встречи Ангелы Меркель с главами 16 федеральных земель распространилось на жителей всей Германии. Здесь действующие ограничения продлили до 14 февраля.

С начала пандемии в Австрии коронавирус выявили у 404,7 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли 7,4 тыс. заразившихся.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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