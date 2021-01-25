Жителей Австрии обязали носить респираторы

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С 25 января австрийцы в магазинах или общественном транспорте должны пользоваться респираторами с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо обычных тканевых масок. О нововведении объявил канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции Федерального правительства 17 января.

Рудольф Аншобер, министр здравоохранения Австрии, заметил, что респиратор защищает надежнее, но, так как стоимость респиратора заметно выше, чем обычной маски, все маски будут продаваться по себестоимости, а малоимущим людям предоставляться бесплатно. Местное издание The Local сообщает, что цена респиратора будет около €1.

Помимо обязательного ношения респираторов FFP2 с 25 января в Австрии вступило в силу требование соблюдать расстояние не менее 2 м во всех общественных местах между людьми.

Себастьян Курц также сообщил о продлении локдауна в Австрии до 7 февраля. Ранее сообщалось, что ограничения будут сняты 18 января. Это связано с тем, что в Австрии обнаружен новый, более заразный, «британский» штамм коронавируса, который распространяется в два раза быстрее, отметил канцлер.

Информация о действующих ограничениях опубликована на сайте.