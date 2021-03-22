В ДНР сообщили об убийстве мирного жителя украинским снайпером

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) снайпер вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил мирного жителя. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.



«По информации администрации Петровского района, в 17:30 пгт Александровка по ул. Челюскинцев снайпером ВСУ убит пенсионер — мужчина 1950 г.р.», — говорится в сообщении Кулемзина.

В Минобороны Украины информацию пока не прокомментировали. По данным ведомства, 22 марта со стороны ДНР пять раз был нарушен режим прекращения огня. Огонь по украинским позициям велся из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Пески, села Богдановка, а также в поселке Тарамчук (Марьинский район), сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь», — говорится в сообщении ведомства.