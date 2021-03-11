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В ДНР сообщили о гибели военного из-за обстрела Украины

Украинские военные за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), со стороны республики есть жертвы. Об этом говорится на сайте Управления народной милиции ДНР.

«С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики», — указано в сообщении. Еще один донецкий военный был ранен, ему оказана своевременная медицинская помощь.

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По заявлению ДНР, Украина нарушила режим прекращения огня и вела огонь на пять направлениях. В том числе, украинские военные применили гранатометы и снайперское оружие. По сообщению ДНР, ответным огнем силы республики уничтожили минометный расчет противника.

В начале марта Народная милиция ДНР разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по позициям украинской армии, чтобы защитить население от «украинского террора». Украину обвинили в нарушении условий перемирия и потребовали отказаться от «огневых провокаций, направленных на срыв перемирия».

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест. Он отметил, что Киев расценивает заявление «как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договоренностей».

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