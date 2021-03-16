Бывшего главу ЛНР заочно приговорили на Украине к пожизненному сроку

Игорь Плотницкий (Фото: .Станислав Красильников / ТАСС)

На Украине суд приговорил бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого к пожизненному заключению по делу о крушении украинского военного самолета Ил-76, сбитого ополченцами в июне 2014 года. Об этом сообщает «Судебный репортер».

Решение вынес Красногвардейский районный суд Днепра. Плотницкого осудили заочно без конфискации имущества. По тому же делу пожизненный срок заочно получили два командира ополчения ЛНР — Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

Как пишет «Укринформ», всех троих приговорили по статье о совершении теракта. По данным следствия, когда самолет сбили, Плотницкий возглавлял вооруженный отряд ополчения ЛНР, Патрушев был его заместителем, а Гуреев возглавлял другой отряд.

Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР в ноябре 2017 года после конфликта с местными силовиками. СМИ писали, что он бежал в Россию.