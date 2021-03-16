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Политика ,  
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Бывшего главу ЛНР заочно приговорили на Украине к пожизненному сроку

Игорь Плотницкий
Игорь Плотницкий (Фото: .Станислав Красильников / ТАСС)

На Украине суд приговорил бывшего главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого к пожизненному заключению по делу о крушении украинского военного самолета Ил-76, сбитого ополченцами в июне 2014 года. Об этом сообщает «Судебный репортер».

Решение вынес Красногвардейский районный суд Днепра. Плотницкого осудили заочно без конфискации имущества. По тому же делу пожизненный срок заочно получили два командира ополчения ЛНР — Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

Ополченцы подбили Ил-76 в небе над Луганском
Фотогалерея 
Местный житель около места падения военно-транспортного самолета ИЛ-76 ВВС Украины, сбитого ополченцами Луганска.

Как пишет «Укринформ», всех троих приговорили по статье о совершении теракта. По данным следствия, когда самолет сбили, Плотницкий возглавлял вооруженный отряд ополчения ЛНР, Патрушев был его заместителем, а Гуреев возглавлял другой отряд.

Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР в ноябре 2017 года после конфликта с местными силовиками. СМИ писали, что он бежал в Россию.

Транспортный Ил-76 сбили над аэропортом Луганска в июне 2014-го. На борту самолета находились 49 человек, все они погибли.

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В 2017 году суд на Украине признал украинского генерала Виктора Назарова виновным в крушении Ил-76 и приговорил его к семи годам лишения свободы. Суд установил, что Назаров, будучи начальником штаба и первым заместителем руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей, знал, что аэродром Луганска окружен ополченцами, у которых есть переносные зенитно-ракетные комплексы, но не предпринял мер, чтобы их нейтрализовать.

Украина ЛНР пожизненное заключение Игорь Плотницкий
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Ополченцы подбили Ил-76 в небе над Луганском
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