Власти Москвы сообщили о мерах после «химической атаки» на «Новую газету»

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Московские власти не зафиксировали повышенного содержания отравляющих веществ по адресу редакции «Новой газеты», после того как ее сотрудники сообщили о появлении резкого запаха в помещениях. Об этом РБК сообщил департамент по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии Москвы.

Специалисты департамента взяли пробы воздуха и проанализировали на предмет содержания разного рода вредных веществ, в том числе хлора, аммиака, сероводорода. В итоге опасные химикаты в пробах воздуха либо не были обнаружены, либо их концентрация не превышала предельно допустимую норму.

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Тем не менее специальную обработку на фасаде здания и прилегающей территории департамент все же организовал. «Проведены ограждение территории, специальная обработка фасада здания и асфaльтового покрытия перед входом в здание дезинфицирующим средством, специальная обработка гидрокарбонатом натрия (содой) с последующим засыпанием территории диоксидом кремния (песок)», — уточнил департамент.