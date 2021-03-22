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Власти Москвы сообщили о мерах после «химической атаки» на «Новую газету»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Московские власти не зафиксировали повышенного содержания отравляющих веществ по адресу редакции «Новой газеты», после того как ее сотрудники сообщили о появлении резкого запаха в помещениях. Об этом РБК сообщил департамент по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии Москвы.

Специалисты департамента взяли пробы воздуха и проанализировали на предмет содержания разного рода вредных веществ, в том числе хлора, аммиака, сероводорода. В итоге опасные химикаты в пробах воздуха либо не были обнаружены, либо их концентрация не превышала предельно допустимую норму.

Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году
Политика
Фото:Антон Подгайко / ТАСС

Тем не менее специальную обработку на фасаде здания и прилегающей территории департамент все же организовал. «Проведены ограждение территории, специальная обработка фасада здания и асфaльтового покрытия перед входом в здание дезинфицирующим средством, специальная обработка гидрокарбонатом натрия (содой) с последующим засыпанием территории диоксидом кремния (песок)», — уточнил департамент.

«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«Новая газета» сообщила о том, что в помещениях редакции появился неприятный химический запах 15 марта, спустя несколько часов после публикации расследования о казнях в Чечне в 2017 году. Издание указало, что едкий запах начал чувствоваться в здании до начала рабочего дня, редакцию не эвакуировали. «Концентрация не очень велика, там можно находиться в помещении. Так как у нас помещение извилистое и много дверей, не удалось этому веществу проникнуть в то место, где вся редакция», — пояснила РБК пресс-служба газеты.

«Новая газета» также указала, что запах был похож на тот, что сопровождал нападение на корреспондента газеты Юлию Латынину в 2017 году, когда ее машину и загородный дом облили некой едкой жидкостью.

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Перед «химической атакой» издание опубликовало рассказ бывшего сотрудника МВД Чечни Сулеймана Гезмахмаева о внесудебных казнях в республике в 2017 году. Он сообщил, что лично охранял 56 задержанных, которых вопреки закону держали в подвале на территории его полка. Тех из них, кого подозревали в руководстве террористическими ячейками, чеченские силовики, по словам Гезмахмаева, тайно убили.

В ответ бойцы полка полиции спецназа имени Ахмата-Хаджи Кадырова, где служил Гезмахмаев, назвали материал фейком и обвинили «Новую газету» в «информационной войне», за которой стоят западные спецслужбы. Они попросили президента России Владимира Путина обратить внимание на ситуацию. Во «враждебной деятельности» по отношению к «чеченскому народу» «Новую газету» обвинил и министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле ознакомились с материалом «Новой газеты», но реакция на него не является прерогативой Кремля.

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«Новая газета» сообщила о «химической атаке» в здании редакции
Общество
Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году
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В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского
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