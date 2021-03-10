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«Яндекс» раскрыл, как пользователи искали известные композиции без слов

«Яндекс» YNDX ₽4 703,2 -0,09% Купить
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

«Яндекс» изучил, как пользователи пытаются искать популярные композиции без слов, и составил рейтинг самых популярных запросов такого рода. Результаты исследования есть у РБК.

Например, с 1 февраля 2020 года по 1 февраля 2021-го чаще всего искали песню Scatman John «Pi Pa Pa Para Po». Запрос, который вводили пользователи, выглядел так: «па па па пара па па па пам пам парам».

Композицию «Tom's Diner» Suzanne Vega искали с помощью запроса «та та тара та тарара та та тара та тарара». «Имперский марш» из киносаги «Звездные войны» пытались найти по сочетанию «тум тум тум тум тудум тум тудум».

Когда пользователи «Яндекса» искали музыку по категориям, они использовали словосочетания «музыка для души», «музыка для сна» и «музыка для тренировок». Пользователи сервиса также часто искали фоновую музыку для видео.

Русский рэп и немного рока. Какую музыку слушали в России в 2020 году
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Моргенштерн (Алишер Валеев)

Рейтинг артистов, от которых больше всего ждут музыкальных новинок, возглавил рэп-исполнитель Моргенштерн. Вслед за ним идут группы Little Big и Artik & Asti, а также певица Светлана Лобода.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс.Музыка» сообщили, что в 2020 году пользователи стали чаще слушать русскоязычную музыку, а каждый третий хотя бы раз в месяц включал подкасты.

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Самой прослушиваемой русскоязычной группой стал поп-дуэт Artik & Asti, а первое место среди коллективов, исполняющих песни на иностранном языке, заняли немецкие индастриал-металлисты из Rammstein. Среди русскоязычных исполнителей-мужчин первое место у рэпера Моргенштерна, среди зарубежных — у канадца The Weeknd. Из исполнительниц наибольшей популярностью пользовались Zivert и Билли Айлиш.

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