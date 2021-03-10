«Яндекс» раскрыл, как пользователи искали известные композиции без слов

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

«Яндекс» изучил, как пользователи пытаются искать популярные композиции без слов, и составил рейтинг самых популярных запросов такого рода. Результаты исследования есть у РБК.

Например, с 1 февраля 2020 года по 1 февраля 2021-го чаще всего искали песню Scatman John «Pi Pa Pa Para Po». Запрос, который вводили пользователи, выглядел так: «па па па пара па па па пам пам парам».

Композицию «Tom's Diner» Suzanne Vega искали с помощью запроса «та та тара та тарара та та тара та тарара». «Имперский марш» из киносаги «Звездные войны» пытались найти по сочетанию «тум тум тум тум тудум тум тудум».

Когда пользователи «Яндекса» искали музыку по категориям, они использовали словосочетания «музыка для души», «музыка для сна» и «музыка для тренировок». Пользователи сервиса также часто искали фоновую музыку для видео.