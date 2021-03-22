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Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике у Путина во время отдыха

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Необходимые средства связи находятся при президенте Владимире Путине при передвижении по России и любой стране мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, находятся всегда рядом с президентом», — отметил он, отвечая на вопрос о том, находился ли при Путине ядерный чемоданчик во время его отдыха в тайге.

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Песков добавил, что президент во время поездки в Тыву носил специальную сибирскую экипировку отечественного производства. «Вы знаете, в Сибири особо в брюках, туфлях и пальто не походишь», — отметил представитель Кремля.

Президент провел минувшие выходные в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. На кадрах с поездки видно, как глава государства садился за руль вездехода и осматривал мастерскую Шойгу с поделками из дерева.

В предыдущие годы Путин неоднократно ходил в тайгу. В 2017 году российский лидер отправился туда во время своего визита в Красноярский край и провел ночь в лесу. Летом 2018-го Путин побывал в тувинской тайге вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. В 2019 году президент решил выбраться в тайгу осенью, накануне своего дня рождения, тогда в компании Шойгу он ходил за грибами и наблюдал за природой.

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