Песков ответил на вопрос о ядерном чемоданчике у Путина во время отдыха

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Необходимые средства связи находятся при президенте Владимире Путине при передвижении по России и любой стране мира. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, находятся всегда рядом с президентом», — отметил он, отвечая на вопрос о том, находился ли при Путине ядерный чемоданчик во время его отдыха в тайге.

Песков добавил, что президент во время поездки в Тыву носил специальную сибирскую экипировку отечественного производства. «Вы знаете, в Сибири особо в брюках, туфлях и пальто не походишь», — отметил представитель Кремля.

Президент провел минувшие выходные в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. На кадрах с поездки видно, как глава государства садился за руль вездехода и осматривал мастерскую Шойгу с поделками из дерева.