Путин вместе с Шойгу проведет выходные в сибирской тайге

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин отдохнет в предстоящие выходные в сибирской тайге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В выходные — в субботу и воскресенье — Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что глава государства остается верен своим предпочтениям — отдыху в России. Он напомнил, что Путин уже неоднократно проводил там «редкие дни отдыха».

Отвечая на вопрос, составит ли президенту компанию глава Минобороны Сергей Шойгу, Песков ответил: «Ожидается, что составит».