В Белом доме объяснили падение Байдена на трапе самолета сильным ветром

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Джо Байден, упавший на трапе самолета, чувствует себя хорошо, причиной падения стал сильный ветер, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.

«На улице очень ветрено», — сказала она, заметив, что с Байденом все в порядке.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила в Twitter, что американский лидер просто оступился. Ему не потребовалась помощь врача.

78-летний глава государства несколько раз споткнулся, когда поднимался по трапу самолета на авиабазе Эндрюс, и упал. Он направлялся в Атланту в штате Джорджия. Встав, Байден приветственно поднял руку и зашел в самолет.