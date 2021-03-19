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«Поскользнулся. Упал...»: самые известные падения мировых политиков

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся на трапе самолета перед вылетом в Джорджию. В его администрации заверили, что с ним все в порядке. Падения известных политиков — в фотогалерее РБК
Президент США Джо Байден
Фото:Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters
Перед вылетом в Атланту (штат Джорджия) Байден несколько раз споткнулся на трапе самолета и упал. В Белом доме объяснили случившееся сильным ветром и заверили, что с главой государства все в порядке
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
«Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке», — сказал после падения глава МИД России, быстро поднявшись на ноги.
Экс-президент США Барак Обама
Фото:CBS News / YouTube
Фото: CBS News / YouTube

«Я так разошелся, что пропустил ступеньку!» — пошутил Барак Обама после падения на сцене колледжа Хилсборо Коммьюнити в штате Флорида в 2012 году.

Экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс
Фото:Eliseo Fernandez / Reuters
Фото: Eliseo Fernandez / Reuters

Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс в марте 2014 года упал на красной дорожке, приветствуя фотографов, перед началом ланча в Серро-Кастильо — резиденции чилийского президента.

Экс-президент США Джеральд Форд
Фото:Peter Bregg / AP
Фото: Peter Bregg / AP

Президент США Джеральд Форд, в июне 1975 года прибывший в австрийский Зальцбург, поскользнулся и упал во время спуска по трапу президентского борта номер один.

Экс-премьер Зимбабве Роберт Мугабе
Фото:AP
Фото: AP

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе падает после речи к сторонникам после возвращения с саммита Африканского союза в Эфиопии в феврале 2015 года.

Экс-президент США Рональд Рейган
Фото:Bettmann / Getty Images
Фото: Bettmann / Getty Images

40-й президент США упал, поскользнувшись на ступеньках трапа борта номер один в аэропорту Сиэтла в октябре 1984 года.

Экс-президент Франции Николя Саркози
Фото:Remy de la Mauviniere / Reuters
Фото: Remy de la Mauviniere / Reuters

Бывший глава Франции Николя Саркози в феврале 2010 года поскользнулся в аэропорту столицы Руанды Кигали. Удержать равновесие ему помог бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер.

Экс-президент Ливана Мишель Наим Аун
Фото:Middle East Monitor / YouTube
Фото: Middle East Monitor / YouTube

Президент Ливана Мишель Аун в марте 2017 года упал во время первой сессии саммита Лиги арабских государств в Аммане. Он приближался к подиуму с красной ковровой дорожкой, на котором были выставлены флаги арабских государств, и споткнулся о порог.

Экс-президент Австрии Хайнц Фишер
Фото:Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Австрийский лидер Хайнц Фишер упал во время встречи с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I в Стамбуле в мае 2008 года.

Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон
Фото:The American Mirror / YouTube
Фото: The American Mirror / YouTube

В марте 2018 года бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон дважды не смогла удержаться на ногах и чуть не скатилась по ступенькам лестницы в индийском дворце Джахадж Маха.

мультимедиа политики Джо Байден Барак Обама Сергей Лавров
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