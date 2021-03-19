«Поскользнулся. Упал...»: самые известные падения мировых политиков
«Я так разошелся, что пропустил ступеньку!» — пошутил Барак Обама после падения на сцене колледжа Хилсборо Коммьюнити в штате Флорида в 2012 году.
Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс в марте 2014 года упал на красной дорожке, приветствуя фотографов, перед началом ланча в Серро-Кастильо — резиденции чилийского президента.
Президент США Джеральд Форд, в июне 1975 года прибывший в австрийский Зальцбург, поскользнулся и упал во время спуска по трапу президентского борта номер один.
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе падает после речи к сторонникам после возвращения с саммита Африканского союза в Эфиопии в феврале 2015 года.
40-й президент США упал, поскользнувшись на ступеньках трапа борта номер один в аэропорту Сиэтла в октябре 1984 года.
Бывший глава Франции Николя Саркози в феврале 2010 года поскользнулся в аэропорту столицы Руанды Кигали. Удержать равновесие ему помог бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер.
Президент Ливана Мишель Аун в марте 2017 года упал во время первой сессии саммита Лиги арабских государств в Аммане. Он приближался к подиуму с красной ковровой дорожкой, на котором были выставлены флаги арабских государств, и споткнулся о порог.
Австрийский лидер Хайнц Фишер упал во время встречи с Патриархом Константинопольским Варфоломеем I в Стамбуле в мае 2008 года.
В марте 2018 года бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон дважды не смогла удержаться на ногах и чуть не скатилась по ступенькам лестницы в индийском дворце Джахадж Маха.