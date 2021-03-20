Сын Трампа усомнился в падении Байдена из-за ветра

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США, выразил сомнения в том, что действующий президент страны 76-летний Джо Байден упал на трапе самолета из-за сильного ветра. Об этом он написал в Twitter.

«Да, ветер! Так и есть...ветер. Президент в отличной форме», — сыронизировал Трамп-младший.

Байден трижды споткнулся и упал, когда поднимался на борт самолета перед отлетом в Атланту. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что в тот момент на улице было очень ветрено. Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что американский лидер просто оступился. Ему не потребовалась медицинская помощь.