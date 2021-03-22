Три человека погибли в ДТП с перевозившей осужденных «Газелью»

Фото: МЧС России

В Череповецком районе Вологодской области столкнулись «Газель» и автомобиль «Рено Логан», сообщили в УМВД области. По данным ФСИН, «Газель» перевозила осужденных на исправительные работы.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автомобилем «Газель», — уточнили в полиции.

В результате столкновения погибли три человека: водитель и два пассажира «Рено Логан». Водитель и шесть пассажиров «Газели» были доставлены в больницу.

Во ФСИН РБК сообщили, что шестеро осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре поселка Суда, ехали в «Газели» к месту работы.

«Перевозку осужденных к месту работу осуществлял работодатель, на предприятии которого работают осужденные к принудительным работам. Автомобиль также принадлежит работодателю», — уточнили во ФСИН.