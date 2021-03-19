В Астраханской области опрокинулся автобус с работниками завода

Фото: ГУ МЧС по Астраханской области

В Астраханской области опрокинулся пассажирский автобус, в салоне которого находились 30 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о ДТП на региональной трассе в районе населенного пункта Вольное Харабалинского района поступила в 07:25 (06:25 мск). Автобус следовал по маршруту из поселка Комсомольский в село Заволжское. О причинах ДТП не сообщается.

«По предварительной информации, пострадали восемь человек, среди них детей нет, погибших нет», — отметили в главке.

В региональном ГУ МЧС России уточнили ТАСС, что все пассажиры являются сотрудниками агропромышленного комплекса «Астраханский». В момент ДТП они следовали на работу.