В Ленобласти перекрыли движение по трассе А-121 из-за ДТП с погибшими

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Движение по федеральной дороге А-121 «Сортавала» в Ленинградской области полностью перекрыто в связи с ДТП. Об этом сообщили РБК в пресс-службе учреждения «Упрдор Северо-Запад», которое обслуживает трассу.

«На участке столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Движение по федеральной дороге в оба направления полностью перекрыто», — говорится в сообщении организации.

Авария произошла около в 4:05 мск 22 марта, вблизи поселка Соловьевка, на 89-м километре трассы «Сортавала», сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Столкнулись два грузовика марки Scania (R500LA и RL360) и легковушка «Рено Логан», которые двигались во встречном направлении.

«В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались» — говорится в сообщении. Водителя «Рено» и двух его пассажиров гопитализировали.