Два человека погибли в ДТП в Хабаровском крае

Два человека погибли и семеро пострадали при столкновении двух автомобилей у села Заозерное в Хабаровском крае. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону, передает «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, 29 июня водитель автомобиля Lada в районе 6-го км дороги Матвеевка — Заозерное пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Vitz. В результате аварии погибли водитель Toyota и пассажир Lada.

Кроме того, различные травмы получили два человека, находившиеся в Lada и пятеро пассажиров Toyota Vitz. Их госпитализировали в краевые больницы.

ТАСС со ссылкой на отделение пропаганды управления Госавтоинспекции региона передает, что состояние семерых пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое. По данным ведомства, всем участникам аварии около 30 лет.