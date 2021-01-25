Посол заявил о планах Индии поставлять «Спутник V» в Россию

Фото: Channi Anand / AP

Индия собирается экспортировать произведенную на своей территории российскую вакцину «Спутник V» в саму Россию и другие страны. Об этом заявил посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма, передает ТАСС.

«Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина «Спутник V», которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны», — сказал он.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о производстве в Индии более 100 млн доз «Спутника V» в год. Партнер РФПИ — ведущий индийский производитель препаратов Hetero. Производство планировалось запустить в начале 2021 года.

Сейчас «Спутник V» ожидает регистрации в Индии. По статистике Университета Джонса Хопкинса, эта страна находится на втором месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. По последним данным, число заболевших COVID-19 здесь превысило 10 млн человек.