СК возбудил дело из-за отравления детей в Каспийске

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Следственный комитет после сообщений об отравлении детей в Каспийске возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщается на сайте следственного управления по республике.

По данным СК, в Каспийскую центральную городскую больницу обратились 26 детей от трех месяцев до 14 лет. У них у всех были симптомы кишечной инфекции. Детям оказали медпомощь.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и очаг инфекции.

Ранее дагестанский минздрав сообщал, что из Каспийска в стационар Махачкалы госпитализировали 29 человек. Пациенты были госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести с высокой температурой, тошнотой, рвотой. Троих уже выписали на амбулаторное долечивание. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что причина отравления пока неизвестна.