Со спортбазы в Подмосковье с отравлением госпитализировали девять детей

На территории спортивной базы в поселке Кратово Раменского района отравились девять подростков, прокуратура Московской области начала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник в экстренных службах сообщил РБК, что девять подростков были госпитализированы со спортбазы с признаками пищевого отравления.

По данным прокуратуры, с жалобами на ухудшение самочувствия в медучреждения обратились несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Как сообщил источник ТАСС, подростков направили в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства, а также действия организации, предоставляющей услуги питания.