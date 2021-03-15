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Со спортбазы в Подмосковье с отравлением госпитализировали девять детей

На территории спортивной базы в поселке Кратово Раменского района отравились девять подростков, прокуратура Московской области начала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Источник в экстренных службах сообщил РБК, что девять подростков были госпитализированы со спортбазы с признаками пищевого отравления.

По данным прокуратуры, с жалобами на ухудшение самочувствия в медучреждения обратились несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Как сообщил источник ТАСС, подростков направили в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства, а также действия организации, предоставляющей услуги питания.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Московской области, пресс-службу Роспотребнадзора Московской области, пресс-службу ГСУ СКР по Московской области, администрацию Раменского городского округа.

Ранее в Барнауле 140 учеников местной школы обратились в медучреждения с признаками отравления. Им поставили диагнозы «гастроэнтерит», «расстройство ЖКТ», «ОРВИ». Сотрудники Роспотребнадзора и региональное управление СК начали проверку.

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