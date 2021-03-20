В Совфеде пообещали зеркальные меры при высылке дипломатов из Болгарии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия примет зеркальные ответные меры, если Болгария решит высылать российских дипломатов. Об этом «РИА Новости» заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Ответим, однозначно примем зеркальные меры в случае принятия такого решения», — подчеркнул он.

По словам сенатора, высылка российских дипломатов станет «недружественным актом со стороны Болгарии». Джабаров добавил, что обвинения со стороны Софии не имеют под собой никаких оснований.

В ночь на 19 марта стало известно о задержании в Софии нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России.