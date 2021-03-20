В Совфеде пообещали зеркальные меры при высылке дипломатов из Болгарии
Россия примет зеркальные ответные меры, если Болгария решит высылать российских дипломатов. Об этом «РИА Новости» заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Ответим, однозначно примем зеркальные меры в случае принятия такого решения», — подчеркнул он.
По словам сенатора, высылка российских дипломатов станет «недружественным актом со стороны Болгарии». Джабаров добавил, что обвинения со стороны Софии не имеют под собой никаких оснований.
В ночь на 19 марта стало известно о задержании в Софии нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России.