Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным

Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял американского президента Джо Байдена за отказ говорить с российским лидером Владимиром Путиным.

В интервью Fox News республиканец заявил, что диалог Путина и Байдена «не закончится, как «Рокки IV», и усомнился, что президент США сможет победить. По мнению Гетца, Путин эффектно ответил на угрозы американского коллеги. Конгрессмен считает США самой сильной страной на международной арене, однако то, что Джо Байден «почти во всех международных переговорах уступает, не помогает»

Гетц такдепошутил, что каждый в Вашингтоне знает, что когда вице-президент США Камала Харрис жмет Байдену руку, «она проверяет его пульс».

Байден 17 марта в интервью ABC News согласился с утверждением, что Путина можно назвать убийцей. Он также заверил, что российский президент заплатит, если будет доказано вмешательство России в президентские выборы в США.