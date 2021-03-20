Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На следующей неделе в Москву придет потепление. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура начнет повышаться 24 числа. Последние пять дней марта температурный фон в дневные часы будет в пределах плюс 6 — 11 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, на погоду начнет оказывать влияние антициклон. Также Леус отметил увеличение светового дня и снижения количества снега. При этом по ночам возможны заморозки до минус 3 — 8 градусов, уточнил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температура в европейской части России поднимется до +7 градусов, но по ночам будут морозы. При этом он отметил, что в текущие выходные температура продолжит оставаться ниже нуля.