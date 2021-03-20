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Общество ,  
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Вильфанд спрогнозировал поздний приход весны в европейской части России

В центре европейской части России минусовая температура ночью может сохраниться до второй декады апреля. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что погода начнет улучшаться со следующей недели, к четвергу температура поднимется до +7 градусов. При этом он отметил, что в текущие выходные температура продолжит оставаться ниже нуля.

«В понедельник около +2…+3 градусов, во вторник так же, в среду +4…+5 градусов будет максимальное значение, в четверг, по предварительным расчетам, +5…+7 градусов…», — спрогнозировал Вильфанд. Однако он также рассказал, что все это время по ночам температура воздуха будет оставаться ниже нуля.

По этой причине Вильфанд рекомендовал автомобилистам воздержаться от смены резины. «Это не прогноз, это климатически так. Поэтому какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры?» — сказал он.

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Метеоролог рассказал, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре европейской части России 27–28 марта. Однако ночные температуры могут быть минусовыми еще продолжительное время. 

Также Вильфанд спрогнозировал вероятность снегопада в первой декаде апреля. «Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает», — объяснил он.

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Ранее Вильфанд рассказал, что сугробы начнут таять в середине третьей декады марта либо немного позднее.

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