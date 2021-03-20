Вильфанд спрогнозировал поздний приход весны в европейской части России

В центре европейской части России минусовая температура ночью может сохраниться до второй декады апреля. Об этом, как передает «РИА Новости», рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что погода начнет улучшаться со следующей недели, к четвергу температура поднимется до +7 градусов. При этом он отметил, что в текущие выходные температура продолжит оставаться ниже нуля.

«В понедельник около +2…+3 градусов, во вторник так же, в среду +4…+5 градусов будет максимальное значение, в четверг, по предварительным расчетам, +5…+7 градусов…», — спрогнозировал Вильфанд. Однако он также рассказал, что все это время по ночам температура воздуха будет оставаться ниже нуля.

По этой причине Вильфанд рекомендовал автомобилистам воздержаться от смены резины. «Это не прогноз, это климатически так. Поэтому какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры?» — сказал он.