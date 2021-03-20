Зеленский создал центр по борьбе с дезинформацией

Владимир Зеленский (Фото: Ray Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О создании Центра противодействия дезинформации», — говорится в тексте указа.

Документ принят в соответствии с сентябрьским указом Зеленского о противодействии угрозам национальной безопасности Украины.

В начале февраля Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов, связанных с партией «Оппозиционный блок — За жизнь»: «112», ZiK и NewsOne. Их обвинили в работе на российскую пропаганду. Кроме того, эфир отключили «ТВ Выбору», «Новому формату ТВ», каналу «Партнер ТВ», «Ариадне ТВ» и другим.