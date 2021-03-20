Зеленский создал центр по борьбе с дезинформацией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 19 мар, 14:05
Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 12:12 Володин назвал «Умное голосование» несодержательным проектом Политика, 12:09 Китай посоветовал США заниматься своей демократией Политика, 12:03 Профессиональный взор в будущее: что такое форсайт и как им пользоваться Футурология, 12:00  Портфель гуру: в какие акции верит «самый успешный управляющий» Рэй Далио Инвестиции, 12:00 Американские эксперты заявили о вывозе из Европы ядерного оружия США Политика, 11:53 СМИ узнали о планах «Милана» летом приобрести Влашича Спорт, 11:43 Суд в Киеве арестовал имущество и акции «Мотор Сич» Бизнес, 11:38 Антонов поблагодарил американцев за извинения после слов Байдена о Путине Политика, 11:37 Зеленский создал центр по борьбе с дезинформацией Политика, 11:22 Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати РБК Cтиль и De’Longhi, 11:21 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 марта Общество, 11:16 Овечкина признали первой звездой игрового дня НХЛ Спорт, 11:12 В России третий день подряд выявили более 9 тыс. случаев коронавируса Общество, 11:10
Политика ,  
0 

Зеленский создал центр по борьбе с дезинформацией

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ray Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о создании центра противодействия дезинформации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года «О создании Центра противодействия дезинформации», — говорится в тексте указа.

Документ принят в соответствии с сентябрьским указом Зеленского о противодействии угрозам национальной безопасности Украины.

Зеленский поддержал санкции США против Коломойского
Политика

В начале февраля Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов, связанных с партией «Оппозиционный блок — За жизнь»: «112», ZiK и NewsOne. Их обвинили в работе на российскую пропаганду. Кроме того, эфир отключили «ТВ Выбору», «Новому формату ТВ», каналу «Партнер ТВ», «Ариадне ТВ» и другим.

«Санкции — это трудное решение. Украина полностью поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает движение Украины на ее пути к ЕС и евроинтеграции», — сказал тогда Зеленский. Позже он назвал отключенные телеканалы «чужими».

Владимир Зеленский СНБО Украины цензура дезинформация
Материалы по теме
Зеленский продлил на три года санкции против Сбербанка и Проминвестбанка
Политика
Зеленский заявил об информационной атаке на AstraZeneca
Политика
Зеленский заявил о подготовке стратегии «деоккупации» Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter