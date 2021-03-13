Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
В Словакии умерла учительница после прививки вакциной от AstraZeneca Общество, 02:23 Миннеаполис заплатит $27 млн семье Флойда за урегулирование иска Общество, 02:08 Зеленский поддержал санкции США против Коломойского Политика, 01:35 Politico заявило о попавшем «меж двух огней» Байдене из-за Nord Stream 2 Политика, 00:53 Телеканал «Крым 24» пожаловался на частичную блокировку в Instagram Общество, 00:53 Состояние семьи Мордашова впервые достигло $30 млрд Бизнес, 00:26 В туберкулезной больнице в Петербурге произошел пожар Общество, 00:09 Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Pro, 00:02 Что приготовить: окунь в тесте и курица с травами РБК и Miele, 12 мар, 23:52 Москва отчиталась о падении в два раза смертности от COVID в феврале Город, 12 мар, 23:49 Вице-премьера Ставрополья поймали в аэропорту из-за детской больницы Общество, 12 мар, 23:40 Рублев и Карацев стали победителями теннисного турнира в ATP в паре Спорт, 12 мар, 23:31 В Армении на год отложили выставку вооружения ArmHiTec-2021 Общество, 12 мар, 23:09 CAS отказал России в использовании «Катюши» на Олимпиаде Спорт, 12 мар, 23:07
Политика ,  
0 

Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского. Об этом глава государства заявил в своем обращении к украинцам.

«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость», — сказал он. По его словам, власти четко видят разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». При этом фамилии здесь не имеют значения: »[депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор] Медведчук, Коломойский, [экс-президент, владелец кондитерской фабрики Roshen Петр] Порошенко, [владелец инвесткомпании SCM Holdings Limited Ринат] Ахметов, [владелец группы «Интерпайп» Виктор] Пинчук, [основатель и владелец Group DF Дмитрий] Фирташ или любой другой», отметил Зеленский.

Зеленский объяснил борьбу с олигархами словами «Украина дает сдачи»
Политика
Фото:РИА Новости

«Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?» — добавил украинский лидер.

В начале марта Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского, а также против его жены, дочери и сына. Им запрещен въезд в страну. Вашингтон обвинил украинского бизнесмена в причастности к коррупции, которая, по мнению Госдепартамента, подорвала «верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти». Обвинения касаются периода работы Коломойского на посту главы администрации Днепропетровской области в 2014–2015 годах.

После санкций в отношении миллиардера украинский президент поблагодарил партнеров за помощь в избавлении страны от системы, в которой «доминируют олигархи».

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, отвечая на вопрос о том, выдаст ли Киев Коломойского США, сказала: «Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца».

Читайте на РБК Pro
Как мир борется с ростом цен на еду — Bloomberg Золотые правила частного инвестора на рынке ценных бумаг Назло Бузовой: зачем тиктокеры живут в одном доме и учатся петь Еще по одной: топ-3 акций алкогольных компаний для покупки в 2021 году
Владимир Зеленский санкции США Игорь Коломойский
Материалы по теме
СМИ узнали об ответном иске Коломойского против Минюста США на $23 млн
Политика
Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске к Украине на $6 млрд
Политика
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter