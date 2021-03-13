Зеленский поддержал санкции США против Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал санкции США против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского. Об этом глава государства заявил в своем обращении к украинцам.

«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость», — сказал он. По его словам, власти четко видят разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». При этом фамилии здесь не имеют значения: »[депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор] Медведчук, Коломойский, [экс-президент, владелец кондитерской фабрики Roshen Петр] Порошенко, [владелец инвесткомпании SCM Holdings Limited Ринат] Ахметов, [владелец группы «Интерпайп» Виктор] Пинчук, [основатель и владелец Group DF Дмитрий] Фирташ или любой другой», отметил Зеленский.

«Важно одно — ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?» — добавил украинский лидер.

В начале марта Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского, а также против его жены, дочери и сына. Им запрещен въезд в страну. Вашингтон обвинил украинского бизнесмена в причастности к коррупции, которая, по мнению Госдепартамента, подорвала «верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти». Обвинения касаются периода работы Коломойского на посту главы администрации Днепропетровской области в 2014–2015 годах.