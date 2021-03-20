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Россреестр объяснил, что делать украинцам с землей в Крыму после запрета

Часть районов Крыма и Севастополя (19 из 25), согласно законодательству, отнесены к приграничным территориям, на которых по Земельному кодексу иностранцам (в том числе юрлицам) и лицам без гражданства нельзя с 20 марта покупать земельные участки. Об этом в Росреестре сообщили РБК.

В Росреестре напомнили, что, согласно Гражданскому кодексу, если в собственности у такого лица оказалось имущество, которым он владеть не имеет права, собственник должен его продать.

«Если имущество не отчуждено собственником в установленные сроки, такое имущество по решению суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом», — сообщили РБК в Росреестре.

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Фото:Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press

20 марта прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, которым внес Крым и Севастополь в список территорий, где иностранцы не могут владеть земельными участками. Через год после опубликования документа иностранцы, владеющие таким имуществом, должны были его продать. Сегодня истекает этот годовой срок.

В апреле 2020 года крымские власти сообщали, что на полуострове иностранцы владеют более 11,5 тыс. земельных участков, которые подпадают под установленный запрет. В основном это украинские граждане.

Кому из иностранцев принадлежат земли в Крыму:

  • 9,75 тыс. земельных участков, принадлежащих украинцам;
  • 430 участков, принадлежащих белорусам;
  • 303 — гражданам Германии;
  • 235 — гражданам Казахстана.
  • Собственники земли в Крыму также есть среди граждан и юрлиц Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии.
     

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