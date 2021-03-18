Минэк внес в правительство закон о засекречивании инвесторов в Крыму

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Минэкономразвития внесло в правительство России законопроект, позволяющий создать в Крыму специальный правовой режим «особого административного района», который позволит компаниям из других регионов работать в республике, не меняя места регистрации. Об этом сообщил на брифинге министр экономического развития Максим Решетников, передает корреспондент РБК.

«Следующий этапом поддержана инициатива по созданию специального правового режима особого административного района, который должен позволить компаниям из других регионов спокойно, не меняя места регистрации начинать работу в Крыму, пользоваться преимуществами Свободной экономической зоны, инвестировать туда, создавать рабочие места», — сказал Решетников.

По его словам, проект соответствующего закона прошел согласования и на прошлой неделе поступил на рассмотрение в правительство. Решетников выразил надежду на то, что в ближайшее время все вопросы будут решены, и законопроект поступит на рассмотрение Госдумы.

Также Решетников рассказал, что в ходе его визита в Крым несколько дней назад он обсудил помощь подсанкционной банковской системе региона. Он напомнил, что в связи с санкциями в республике ограничен доступ к капитальной базе, к возможности привлечения пассивов, межбанковских кредитов, а также выпуска или размещения долгосрочных облигаций.



«Обсуждались меры, которые позволят именно дать банковской системе республики дополнительную ликвидность с тем, чтобы более активно шел процесс кредитования предприятий и населения», — добавил министр.