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Минэк внес в правительство закон о засекречивании инвесторов в Крыму

Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press
Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press

Минэкономразвития внесло в правительство России законопроект, позволяющий создать в Крыму специальный правовой режим «особого административного района», который позволит компаниям из других регионов работать в республике, не меняя места регистрации. Об этом сообщил на брифинге министр экономического развития Максим Решетников, передает корреспондент РБК.

«Следующий этапом поддержана инициатива по созданию специального правового режима особого административного района, который должен позволить компаниям из других регионов спокойно, не меняя места регистрации начинать работу в Крыму, пользоваться преимуществами Свободной экономической зоны, инвестировать туда, создавать рабочие места», — сказал Решетников.

По его словам, проект соответствующего закона прошел согласования и на прошлой неделе поступил на рассмотрение в правительство. Решетников выразил надежду на то, что в ближайшее время все вопросы будут решены, и законопроект поступит на рассмотрение Госдумы.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Также Решетников рассказал, что в ходе его визита в Крым несколько дней назад он обсудил помощь подсанкционной банковской системе региона. Он напомнил, что в связи с санкциями в республике ограничен доступ к капитальной базе, к возможности привлечения пассивов, межбанковских кредитов, а также выпуска или размещения долгосрочных облигаций.

«Обсуждались меры, которые позволят именно дать банковской системе республики дополнительную ликвидность с тем, чтобы более активно шел процесс кредитования предприятий и населения», — добавил министр.

После присоединения Крыма к России в 2014 году США ввели в отношении республики практически полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове. В свою очередь Евросоюз вводил санкции против «Мостотреста» и других компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста, крымского судостроительного завода «Залив» и т.д.

В связи с этим большинство российских федеральных компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут компании от долларового фондирования и торговли с западными партнерами.

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В феврале РБК сообщал, что Минэкономразвития разработало законопроект о введении особого правового режима на территории Крыма. На полуострове должны быть созданы «особые административные районы» (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Это обеспечит конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.

В 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов выступал в аналогичной инициативой. В интервью РБК он говорил об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

Крым Минэкономразвития Максим Решетников
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