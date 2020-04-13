Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13:14
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса Общество, 19:18 Bloomberg назвал причину изменения позиции России по нефтяной сделке Экономика, 19:13 Мурашко сообщил о снятии с ИВЛ все большего числа пациентов с COVID-19 Общество, 19:08 Теннисист Хачанов сыграет на виртуальном турнире в Мадриде Спорт, 19:03 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:01 Рынок российских акций начал неделю снижением в пределах 2% Quote, 18:58 Депутаты от «Справедливой России» переведут зарплаты за апрель врачам Политика, 18:57 ЦБ разрешил Сбербанку занять ₽500 млрд Финансы, 18:53 Рубль против биткоина. Отвечаем на главные вопросы о криптовалюте Крипто, 18:52 Оперштаб сообщил о подготовке атаки на сайт по выдаче пропусков в Москве Общество, 18:49 В «зеленом» тренде: домики для котов из коробок от техники Samsung Зеленая экономика, 18:44  СМИ анонсировали уход чемпиона Европы из «Локомотива» Спорт, 18:35 Приток иностранных инвестиций в Россию остановился Экономика, 18:32 «Сочи» обсудит с Кокориным возврат части выданной зарплаты Спорт, 18:28
Экономика ,  
0 

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Более 11,5 тыс. земельных участков в Крыму и Севастополе принадлежат иностранцам. В основном это украинцы, но есть и жители Германии и Австралии. Иностранцам с марта запрещено быть собственникам земли на большей части Крыма
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов, слова которого приводятся на сайте ведомства.

В марте президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также иностранным компаниям владеть земельными участками на большей части территории Крыма и Севастополя. В перечень территорий, на которые накладываются ограничения, попали 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, а также восемь из 12 муниципалитетов Севастополя.

По словам Спиридонова, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 11 572 участках в Крыму, находящихся в собственности иностранных граждан. Эти участки подпадают под запрет, поскольку расположены на приграничных территориях, на которые распространяется президентский указ. «Примечательно, что такая большая цифра — это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством», — отметил Спиридонов.

От Украины до Сирии

В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран. Под запрет на владение подпадают:

  • 9,75 тыс. земельных участков, принадлежащих украинцам;
  • 430 участков, принадлежащих белорусам;
  • 303 — гражданам Германии;
  • 235 — гражданам Казахстана.
  • Собственники земли в Крыму также есть среди граждан и юрлиц Израиля, Литвы, Австралии, Сирии, Вьетнама, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Запрет на владение иностранцами землей не распространяется на Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.

Ранее народный депутат Верховной рады Украины из фракции «Слуга народа» Виталий Безгин попросил власти Украины отреагировать на запрет России для иностранцев владеть землей в Крыму. По его словам, это ограничило в правах тех крымчан, которые отказались получить российский паспорт.

Капстроительство против отчуждения

Как сообщила РБК партнер юридической фирмы «Прецедент консалтинг» Евгения Завацкая, по сути, у иностранцев в Крыму остается только два варианта — продать землю россиянам или перевести ее в собственность российского юрлица с иностранным участием. В противном случае местные власти могут подать иски в суды Крыма и Севастополя о «понуждении продать» или «обязании произвести отчуждение» земли.

При этом, обращает внимание Завацкая, остается неясным, в течение какого периода необходимо передать права на землю. Согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса, это должно произойти в течение года с момента возникновения права собственности. Но этот срок «в реалиях полуострова давно истек». Возможно, таким сроком будет определен один год с момента издания президентом указа о включении земель в приграничные территории, то есть с 20 марта 2020 года, предполагает она.

По словам Завацкой, при рассмотрении подобных дел суды могут столкнуться со сложностями, поскольку на многих земельных участках возведены объекты капитального строительства. «Законодатель ограничивает право собственности на земельный участок, но такое ограничение не касается объектов капитального строительства», — подчеркивает она.

Юрист также указала, что с включением территорий Крыма и Севастополя в перечень приграничных территорий иностранные компании и организации утратили право приобретать там в собственность земельные участки. «Однако такое ограничение не коснется предприятий с иностранными инвестициями. Действующее российское законодательство проводит четкое различие между иностранными юридическими лицами и юридическими лицами с иностранными инвестициями», — говорит она.

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв
Теги: Крым, земля, собственность, запрет
Материалы по теме
Путин запретил иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в Крыму
Политика
Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter