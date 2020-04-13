Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Более 11,5 тыс. земельных участков в Крыму и Севастополе принадлежат иностранцам. В основном это украинцы, но есть и жители Германии и Австралии. Иностранцам с марта запрещено быть собственникам земли на большей части Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов, слова которого приводятся на сайте ведомства.

В марте президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также иностранным компаниям владеть земельными участками на большей части территории Крыма и Севастополя. В перечень территорий, на которые накладываются ограничения, попали 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе Евпатория, Керчь, Ялта и Судак, а также восемь из 12 муниципалитетов Севастополя.

По словам Спиридонова, в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 11 572 участках в Крыму, находящихся в собственности иностранных граждан. Эти участки подпадают под запрет, поскольку расположены на приграничных территориях, на которые распространяется президентский указ. «Примечательно, что такая большая цифра — это только те участки, которые на данный момент уже оформлены в соответствии с российским законодательством», — отметил Спиридонов.

От Украины до Сирии

В число владельцев земли в Крыму вошли граждане 55 зарубежных стран. Под запрет на владение подпадают: