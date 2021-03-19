Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИК

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов избирательной комиссии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пятерку вошли действующая глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, главный советник управления внутренней политики главы государства Наталья Бударина и член Совета по правам человека при президенте Игорь Борисов.

В марте этого года истекает срок полномочий текущего состава ЦИК. По закону членов комиссии назначают президент страны, а также верхняя и нижняя палаты парламента — по пять членов от каждой инстанции.

В феврале свои пятерки утвердили Совет Федерации и Госдума. От нижней палаты парламента в ЦИК вошли руководитель аппарата «Единой России» Константин Мазуревский, первый замруководителя фракции ЛДПР Александр Курдюмов, а также действующие члены комиссии: Антон Лопатин, Евгений Колюшин и Николай Левичев. Последний ранее возглавлял «Справедливую Россию» и выдвигал свою кандидатуру в мэры Москвы.