Путин оставил Памфилову в ЦИКе до 2026 года

Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по президентской квоте. В нее, в частности, попали глава комиссии Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов

Элла Памфилова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

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Президент подписал указ о назначении пяти членов Центризбикома, сообщается в telegram-канале комиссии. Из сообщения следует, что нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова останется в составе комиссии. Ранее о том, что «президентская пятерка» сформирована, писал ТАСС, информацию подтверждали источники РБК.

Также в «президентскую пятерку» попали глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, главный советник управления внутренней политики президента Наталья Бударина и член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов.

В целом, судя по составу президентской пятерки, в списке учтены интересы руководителей трех управлений внутриполитического блока Кремля. Глава аппарата Общественной палаты Андреев — товарищ начальника управления по общественным проектам Сергея Новикова, говорят ранее собеседники РБК.

Декан факультета политологии МГУ Шутов — председатель совета директоров близкого к внутриполитическому блоку Кремля Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Работу ЭИСИ курирует начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который и был инициатором создания института.