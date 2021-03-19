Путин оставил Памфилову в ЦИКе до 2026 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 74,14 (+0,48) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 88,43 (+0,32) Инвестиции, 14:05
Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 16:32 Семьям жертв взрыва в Химках выплатят по 1 млн руб. Общество, 16:27 Не Макгрегором единым. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова в UFC Спорт, 16:22 Пользователи сообщили о сбое в работе МТС и МГТС Технологии и медиа, 16:22 Когда «завтра» стало «вчера»: вышел журнал РБК о новых вызовах времени Футурология, 16:20  «Манчестер Сити» выпустил для фанатов собственный токен Крипто, 16:15 Губернатор Челябинской области сообщил об антителах к коронавирусу Общество, 16:15 Кадыров ответил на идею «Новой» об иске фразой «Посмотрим, чья возьмет» Политика, 16:14 Власти Камеруна зарегистрировали вакцину «Спутник V» Общество, 16:11 Telegram запустил голосовые чаты в каналах и публичных группах Технологии и медиа, 16:03 Российские биатлонистки потеряли максимальную квоту на следующий сезон Спорт, 15:57 Петербург получил новую партию «Спутника V» после сообщений о дефиците Общество, 15:56 Почему искусственный интеллект — новая мантра инвесторов в недвижимость Pro, 15:56 Определился соперник «Манчестер Юнайтед» по 1/4 финала Лиги Европы Спорт, 15:52
Политика ,  
0 

Путин оставил Памфилову в ЦИКе до 2026 года

Владимир Путин назначил пятерых членов ЦИК по президентской квоте. В нее, в частности, попали глава комиссии Элла Памфилова, глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Новая четверка

Президент подписал указ о назначении пяти членов Центризбикома, сообщается в telegram-канале комиссии. Из сообщения следует, что нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова останется в составе комиссии. Ранее о том, что «президентская пятерка» сформирована, писал ТАСС, информацию подтверждали источники РБК.

Также в «президентскую пятерку» попали глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, главный советник управления внутренней политики президента Наталья Бударина и член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов.

В целом, судя по составу президентской пятерки, в списке учтены интересы руководителей трех управлений внутриполитического блока Кремля. Глава аппарата Общественной палаты Андреев — товарищ начальника управления по общественным проектам Сергея Новикова, говорят ранее собеседники РБК.

Декан факультета политологии МГУ Шутов — председатель совета директоров близкого к внутриполитическому блоку Кремля Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Работу ЭИСИ курирует начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который и был инициатором создания института.

Бударина — сотрудница еще одного управления, по внутренней политике (возглавляет Андрей Ярин). Бударина занимает должность главного советника в департаменте УВП по взаимодействию с Федеральным собранием. Она может стать секретарем ЦИК вместо Майи Гришиной, которая не вошла в новый состав комиссии, рассказали два близких к администрации президента источника РБК и подтвердил собеседник в ЦИК. Что касается члена СПЧ Игоря Борисова, то он уже был членом ЦИК в 2007-2011 годах.

Новые и старые кандидатуры

Читайте на РБК Pro
Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии» Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Пять безотказных способов создать себе проблемы на таможне Марк Завадский: «Герман Греф для меня как Петр I»

Еще по пять членов Центризбиркома утверждают палаты парламента. В квоту Госдумы от «Единой России» попал глава аппарата фракции в палате Константин Мазуревский, а также действующий член комиссии Антон Лопатин (от группы депутатов). КПРФ в ЦИК, как и в этом созыве, будет представлять Евгений Колюшин, «Справедливую Россиию» — Николай Левичев, а ЛДПР делегировала в ЦИК нового представителя — первого заместителя руководителя фракции Александра Курдюмова.

От верхней палаты в новый состав комиссии делегированы трое действующих членов — зампредседателя комиссии Николай Булаев, Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, а также двое новых — глава орловского облизбиркома Людмила Маркина и глава подмосковного Красногорска (бывшая глава Мособлизбиркома) Эльмира Хаймурзина.

Нынешний состав ЦИКа будет работать до 2026 года.

Авторы
Евгения Кузнецова, Наталья Галимова
ЦИК Элла Памфилова Владимир Путин
Материалы по теме
Состав ЦИК сменится больше чем наполовину
Политика
Дума назначила членов фракций «Единой России» и ЛДПР в новый состав ЦИК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter