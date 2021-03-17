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В ЦИК сообщили о сокращении числа имеющих право на выборы партий

Число российских партий, зарегистрированных и имеющих право на участие в выборах, сократилось до 32. Две партии были ликвидированы Минюстом, еще две объединились со «Справедливой Россией»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Член ЦИК Евгений Шевченко рассказал РБК, что в ближайшем будущем количество партий в России, которые имеют право участвовать в выборах, сократится с 36 до 32.

По его словам, Минюст уже проинформировал ЦИК о том, что решение о ликвидации «Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России» и партии «Возрождение аграрной России» вступило в законную силу. Кроме того, Минюст проинформировал ЦИК о регистрации ликвидатора партии Захара Прилепина «За правду». Это означает, что партия де факто существует, но не может участвовать в выборах. «По бумаге, которую Минюст сегодня прислал в ЦИК, остается 33 партии, — уточнил он. — Также мы ждем письмо из Минюста в ближайшее время по регистрации ликвидатора «Патриотов России».

«Справедливая Россия» сменила название после слияния с двумя партиями
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Сергей Миронов

28 января лидер эсэров Сергей Миронов, лидер партии «За Правду» Захар Прилепин, а также председатель «Патриотов России» Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. В том программном документе политики заявили о необходимости усиления роли государства в экономике, повышения минимального размера оплаты труда и пенсий, а также ужесточении ответственности за преступления коррупционной направленности.

В конце февраля в Москве прошли съезды всех трех партий. «За правду» и «Патриоты России» были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии «Справедливая Россия — За правду». В ходе заседания «Справедливой России» 22 февраля Миронов зачитал приветствие президента Владимира Путина. В нем глава государства заявил, что объединение трех партий вокруг «Справедливой России» должно помочь ей победить на выборах в Госдуму.

4 марта «Справедливая Россия — За правду» направила на регистрацию в Минюст России измененный устав.

Авторы
Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
партии Выборы в Госдуму ЦИК
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