Дума назначила членов фракций «Единой России» и ЛДПР в новый состав ЦИК

Николай Левичев (Фото: cikrf.ru)

Госдума утвердила двух новых кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии — руководителя аппарата фракции «Единой России» Константина Мазуревского и первого замруководителя фракции ЛДПР Александра Курдюмова. Об этом сообщается на ее сайте.

Кроме того, нижняя палата парламента одобрила кандидатуры уже действующих членов ЦИК Антона Лопатина, Евгения Колюшина и Николая Левичева, который ранее был председателем «Справедливой России».

Ранее, 17 февраля, кандидатов в члены Центризбиркома утвердил Совет Федерации. Ими стали зампред комиссии Николай Булаев, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина, а также действующие члены ЦИК Борис Эбзеев и Евгений Шевченко.

Пятилетний срок полномочий нынешнего состава ЦИК истекает в марте. В декабре близкие к комиссии источники РБК сообщали, что новый состав Центризбиркома может обновиться более чем наполовину. Среди тех, кто может оставить свои посты, собеседники издания называли Майю Гришину, Александра Клюкина, Сиябшаха Шапиева и бывшего президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева.