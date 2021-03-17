Глава МИД Израиля оценил сроки возобновления авиасообщения с Россией

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Израиль может возобновить авиасообщение с Россией уже через несколько недель. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

«Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. У нас есть рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой, и мы надеемся открыть остальные маршруты как можно скорее», — сказал он.

Ранее, 16 марта, МИД Израиля распространил заявление, в котором указывалось, что власти планируют возобновить авиасообщение со всеми странами.

При этом, как сказано в заявлении, число прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3 тыс. человек в день, в аэропорту должны соблюдаться правила социального дистанцирования, а также станет проводиться тестирование на коронавирус. Кроме того, Минздрав страны оставляет за собой право отменить любой рейс, «который может поставить под угрозу здоровье населения».