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Пандемия коронавируса ,  
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В Грузии умерла впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии умерла 27-летняя медсестра одной из клиник Мэги Бакрадзе, у которой ранее случился анафилактический шок после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на родных женщины.

По словам ее семьи, медсестра перед вакцинацией должным образом не проверила, нет ли у нее противопоказаний к прививке.

«Расследование неизбежно должно состояться. Чтобы те, кто это сделал, были наказаны, поскольку у них не было [необходимых] анализов, чтобы делать прививку [пациенту]», — заявила сестра Бакрадзе.

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Фото:Alessia Pierdomenico / Bloomberg

Накануне Минздрав Грузии сообщил, что у 27-летней медсестры клиники в Ахалцихе после вакцинации случился анафилактический шок. После этого бригада катастроф доставила пациентку в тяжелом состоянии в Первую университетскую клинику. Было принято решение собрать консилиум врачей.

Грузия 13 марта через платформу COVAX получила первую партию в 43 200 доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Южной Корее. Вакцинация населения началась 15 марта. Также Грузия договорилась о поставках в страну американо-германской вакцины Pfizer и американской вакцины Novavax.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии коронавирусом в Грузии заболели 276 436 человек, из них 3674 умерли.

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Ранее в Норвегии после прививки вакциной AstraZeneca трое человек были госпитализированы из-за образования тромбов. Позднее одна женщина скончалась.

Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca
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Фото:Flavio Lo Scalzo / Reuters

До этого летальные исходы и тяжелые состояния пациентов после введения препарата были зафиксированы в Нидерландах, Болгарии, Дании, Словакии, Австрии. В связи с этим ряд стран начали приостанавливать вакцинацию AstraZeneca. Так, к 16 марта вакцинацию приостановили 18 стран Европы. Они заявили, что возобновление прививочной кампании будет зависеть от результатов расследования и позиции Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

После заявления ЕМА о безопасности препарата AstraZeneca 18 марта европейские страны начали объявлять о возобновлении вакцинации.

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