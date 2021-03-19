В Грузии умерла впавшая в кому после прививки AstraZeneca медсестра

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии умерла 27-летняя медсестра одной из клиник Мэги Бакрадзе, у которой ранее случился анафилактический шок после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на родных женщины.

По словам ее семьи, медсестра перед вакцинацией должным образом не проверила, нет ли у нее противопоказаний к прививке.

«Расследование неизбежно должно состояться. Чтобы те, кто это сделал, были наказаны, поскольку у них не было [необходимых] анализов, чтобы делать прививку [пациенту]», — заявила сестра Бакрадзе.

Накануне Минздрав Грузии сообщил, что у 27-летней медсестры клиники в Ахалцихе после вакцинации случился анафилактический шок. После этого бригада катастроф доставила пациентку в тяжелом состоянии в Первую университетскую клинику. Было принято решение собрать консилиум врачей.