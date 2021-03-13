В Грузию поступила первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19

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Грузия через платформу COVAX получила первую партию в 43 200 доз вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и произведенной в Южной Корее. Об этом сообщает «Первый канал Грузия». Это первая партия вакцин, доставленная в страну.

Накануне о том, что 13 марта в международный аэропорт Тбилиси должна будет поступить первая партия вакцины, сообщалось на сайте UNICEF.

«Начало вакцинации запланировано на 15 марта во всех районах страны. Введение вакцин будет основано на приоритетных группах, определенных правительством, медицинские работники будут находиться среди первой приоритетной группы», — говорилось в сообщении международной организации.

В ближайшие недели страна получит еще 129 600 доз вакцины.