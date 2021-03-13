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Пандемия коронавируса ,  
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В Грузию поступила первая партия вакцины AstraZeneca от COVID-19

Фото: Michael Matthey / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Michael Matthey / imago-images.de / Global Look Press

Грузия через платформу COVAX получила первую партию в 43 200 доз вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca и произведенной в Южной Корее. Об этом сообщает «Первый канал Грузия». Это первая партия вакцин, доставленная в страну.

Накануне о том, что 13 марта в международный аэропорт Тбилиси должна будет поступить первая партия вакцины, сообщалось на сайте UNICEF.

«Начало вакцинации запланировано на 15 марта во всех районах страны. Введение вакцин будет основано на приоритетных группах, определенных правительством, медицинские работники будут находиться среди первой приоритетной группы», — говорилось в сообщении международной организации.

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Фото:Sputnik / РИА Новости

В ближайшие недели страна получит еще 129 600 доз вакцины.

Грузинский «Первый канал» добавил, что на сегодня запланирована конференция с участием министра здравоохранения страны Екатерины Тикарадзе, она расскажет подробности о процессе вакцинации в Грузии.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии коронавирусом в Грузии заболели более 274 тыс. человек, из них 3,6 тыс. умерли. 1 марта страна открыла границы с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Казахстаном, Украиной и Россией. Для въезда в Грузию необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус и сдать еще один тест после трехдневного карантина в стране.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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