МИД Дании решил изменить название Белоруссии
МИД Дании изменил название Белоруссии в рамках поддержки борьбы белорусского народа за демократию. Об этом сообщает датское ведомство в Twitter.
В сообщении говорится, что в дальнейшем МИД будет использовать название Belarus (Беларусь) вместо Hviderusland (Белая Россия).
«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
В январе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису переименовать название Белоруссии на литовском языке с Baltarusija на Belarusia.