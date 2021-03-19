МИД Дании решил изменить название Белоруссии

«Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька с русского слова «Белоруссия», что приводит к ошибочной ассоциации с Россией», — пояснила она.

В Белоруссии после президентских выборов в начале августа начались протесты. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал неоднократно занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. Тихановская, по официальным данным, набрала чуть больше 10%. Оппозиция Белоруссии и страны Запада не признают Лукашенко легитимным президентом, заявляя о фальсификациях на голосовании.

Сам Лукашенко считает, что оппозиция в его стране хочет разорвать связи с Россией и ввести «ползучий запрет» русского языка.