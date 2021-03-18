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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске повесили щиты с фото протестов и словами «ломать — не строить»

На коллажах сравниваются ухоженные виды города и результаты несанкционированных акций. Билборды повесили в нескольких районах Минска. В КГБ сообщали, что оппозиция планирует провести акции протеста в конце марта

На улицах Минска появились билборды, на которых изображены фотографии, сделанные во время протестов в Белоруссии. На них сравниваются разрушения, которые, по версии авторов щитов, причинили участники беспорядков, и виды ухоженного города. Об этом сообщает Tut.by.

На всех коллажах также фигурирует надпись «ломать — не строить». С видами Минска сравниваются перевернутые лавки, камни на проезжей части, молодой человек, разрисовывающий столб.

Билборды были замечены в нескольких районах: около завода «Атлант», недалеко от бывшего аэропорта «Минск-1», в Каменной Горке, на проспекте Независимости.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа прошлого года и продолжались несколько месяцев. Сейчас протестная активность спала. Участники акций были несогласны с итогами президентских выборов, на которых официально победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.

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Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения заключенных и прекращения насилия со стороны правоохранительных органов. Акции разгонялись силовиками. Особенно жесткие столкновения с полицией и ОМОНом происходили в первые дни — десятки человек получили травмы, было несколько погибших.

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в марте сообщил, что органы госбезопасности узнали о планах оппозиции провести 25-27 марта несколько акций. По словам Тертеля, они должны пройти по трем сценариям. Два из них предусматривают подачу официальных заявок на проведение митингов и маршей, которые в дальнейшем должны перерасти в беспорядки.

Третий сценарий запланирован на случай отказа властей оппозиционерам в проведении акций. В этом случае координация участников протестов будет вестись через мессенджеры с последующим выходом на несанкционированные митинги.

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Во всех случаях, как утверждает Тертель, во время акций запланированы провокации против сотрудников силовых структур. Организацией этих мероприятий занимаются «политэмигрантские подрывные центры» из-за рубежа, действующие на деньги иностранных правительств.

Власти Белоруссии уверены, что за протестами стоят спецслужбы США. Лукашенко заявлял, что они действуют через свои центры в Чехии и Польше.

Автор
Михаил Котляр
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