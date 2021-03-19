Гидрометцентр спрогнозировал «вяловатую весну» на неделе в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пасмурная, «вяловатая весна» ожидает москвичей в ближайшую неделю. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Я говорю сейчас о ближайших семи днях. Дело в том, что существует представление, что весна — это такой красивый процесс, когда все начинает таять, капель и яркое солнце светит. На самом деле чаще всего весна именно в таком стиле, который сейчас проходит, — постепенное повышение температуры, с возвратами холодов», — пояснил он.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 20 марта температура воздуха опустится до минус 4–6 градусов, местами будет небольшой снег и гололед. В субботу, 20 марта, температура воздуха будет составлять от минус 1 градуса до плюс 1 градуса. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега.

Более того, в Москве и области сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение Гидрометцентра действует до 11:00 21 марта.