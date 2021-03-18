В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о гололеде в Москве и Подмосковье действует до 21:00 19 марта.

Согласно прогнозу на 18 марта, в Москве и области ожидаются небольшие осадки в виде снега с дождем, переменный ветер до 7 м/с и местами гололедица. Днем в столице ожидается от 2 до 4 градусов тепла.