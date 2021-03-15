Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в центр европейской России

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Весенняя погода с устойчивой температурой 15–18 градусов тепла придет в центр европейской части России через месяц-полтора. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора», — сказал Вильфанд.

По его словам, статистика говорит о том, что весна в регионе «приходит медленно».

Ранее Вильфанд сообщил, что в начале этой недели в Москве ожидается два-пять градусов тепла, это на пять градусов выше климатической нормы. Также теплая для этого времени года погода прогнозируется в Амурской области и Хабаровском крае, там температура достигнет 10–12 градусов, что превысит норму на 10–12 градусов.