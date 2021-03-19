Эксперты объяснили нежелание родителей отдавать детей в вузы после школы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 18 мар, 14:07
ЦБ отозвал лицензию у краснодарского ЮМК банка Финансы, 08:48 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 08:45 Церемония вручения «Оскара» пройдет в очном формате Общество, 08:39 Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России Общество, 08:38 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 марта Общество, 08:32 Как вести онлайн-бухгалтерию на удаленке РБК и СберБизнес, 08:15 Псаки признала необходимость бороться с расизмом в США после слов Путина Политика, 08:13 Безысходный прогресс: ИИ лишает работы операторов кол-центров — Bloomberg Pro, 08:07 Эксперты объяснили нежелание родителей отдавать детей в вузы после школы Общество, 08:05 Газпромбанк пожаловался ФСБ на сделку с участием основателя Petropavlovsk Деньги, 08:00 Глава UFC объявил о выходе Нурмагомедова на пенсию Спорт, 07:51 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 07:43 Филиппины одобрили «Спутник V» для экстренного применения Общество, 07:40 Минюст продлит мораторий для НКО на отчетность о финансировании Политика, 07:36
Общество ,  
0 

Эксперты объяснили нежелание родителей отдавать детей в вузы после школы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Снижение доли родителей, которые хотят, чтобы их дети сразу после школы поступили в высшие учебные заведения, — объективный процесс. С одной стороны, за последние годы у россиян появился гораздо больший выбор для построения «образовательной траектории», с другой — численность бюджетных мест в вузах страны за последние годы снизилась, а стоимость высшего образования возросла. Такие тезисы высказали опрошенные РБК эксперты учебных заведений после опроса, согласно которому доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет.

Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин предложил смотреть на проблему шире и проанализировать также, насколько увеличилась доля родителей, которые отдают своих детей после школы получить среднее профессиональной образование (СПО).

«Можно увидеть тенденцию к увеличению. Причем в регионах эта тенденция выражена сильнее, чем в Москве. По тем данным, которыми я владею, порядка 40% детей после девятого класса собираются получать среднее профессиональное образование. В Москве их около 20%. Эти дети перейдут в высшее образование, получив специальность в среднем. Кроме того, есть некоторые бонусы. После СПО можно поступить в вузы, не сдавая ЕГЭ», — считает Марголин.

Он предположил, что получение СПО может давать родителям ощущение большей конкурентоспособности их ребенка в будущем на рынке труда. «Это заставляет задуматься и вузы, каким образом правильно работать с работодателями», — подчеркнул Марголин.

Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«В США много успешных бизнесменов, которые говорят, что высшее образование не нужно. Это говорит о том, что люди хотят получать практические навыки и сразу зарабатывать деньги. Но мне кажется, что высшее образование системного характера, где учат думать и адаптироваться к изменениям рынка труда, происходящим повсеместно, сохраняет свою значимость. Качественное высшее образование всегда будет в цене», — заключил собеседник РБК.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что это нормальная тенденция, которая устраняет установившийся в стране перекос.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Мебель в алмазах: как заработать ₽60 млн, торгуя стульями в Instagram Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром

«У нас были допущены серьезная ошибка и перекос, когда наши руководители объявили о том, что каждый ученик по окончании школы должен поступить в высшее учебное заведение. Это не просто ошибка, это была провокация. Ни в одной европейской стране подобной постановки вопроса нет. Там основная школа девять классов, 80% выпускников уходят учиться в профессиональные школы, только 20% продолжают учиться в старших классах, чтобы потом уйти в университеты. У нас, наоборот, был перекос, 80% шли в старшие классы», — рассказал Комков.

«Надо делать так, чтобы, заканчивая школу, дети получали нормальную профессию и потом уже определялись, какое у них будет образование высшее, но в руках у них должна быть «твердая» профессия. Мы говорили об этом 15–20 лет назад. Сейчас эта тенденция проявляется, этот процесс и дальше пойдет — количество желающих поступать в вузы снизится. Потому что идти куда попало и учиться на кого попало, получать «любой» диплом, лишь бы что-то было в кармане о высшем образовании — глупость», — подчеркнул он.

По мнению Комкова, родители стали понимать, что ребенка не нужно «пихать куда попало». «Снизилось количество бюджетных мест, а учиться на платном месте, платить бешенные деньги ради того, чтобы впоследствии ребенок сидел и смотрел в потолок, не имея работы, — это дикость. Надо создавать систему профессиональной подготовки, курсов, училищ, давать в них хорошую, востребованную профессию. Потом уже с профессией в руках человек определится и решит, что ему делать дальше», — считает он.

Кудрин назвал способ попасть в международные рейтинги российским вузам
Общество
Алексей Кудрин

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина считает, что сегодня у семей есть гораздо больше вариантов построения образовательной траектории после школы.

«Кто-то выбирает вуз, кто-то — колледж, а кто-то вообще отказывается от традиционных моделей профессионального образования и сосредотачивается на онлайн-курсах и саморазвитии», — пояснила она свою мысль. Однако она добавила, что «за последние пять лет виден неуклонный рост числа абитуриентов, подающих заявления на бюджетные места в вузы».

«Конечно, есть объективные факторы, которые могут отпугнуть часть детей и родителей от поступления в вуз. Во-первых, в последние годы плавно уменьшалось количество бюджетных мест. За восемь лет (с 2011 по 2018 год) их доля сократилась с 74,3 до 60,9%. Но благодаря усилиям президента России в 2020 году на фоне пандемии вузам было выделено дополнительно 11,5 тыс. бюджетных мест», — считает Духанина.

Еще одна причина — рост стоимости обучения в вузах, которая только за последний года выросла в среднем на 15–19%.

«В 2020 году за один семестр обучения в вузах студенты платили в среднем 68,9 тыс. руб., хотя годом ранее — 58 тыс. руб. А в негосударственных вузах стоимость одного семестра возросла с 46 тыс. до 55,2 тыс. руб. Образование в колледжах более доступно. Например, данные Минпросвещения свидетельствуют, что около 80% обучающихся в государственных колледжах и техникумах — бюджетники. Поэтому у многих региональных вузов сейчас наблюдаются большие проблемы с набором абитуриентов — к ним не идут учиться. Многие считают куда более перспективным и менее дорогим обучение в колледжах, техникумах», — пояснила депутат.

«Вообще, продолжение обучения в колледжах и техникумах после школы для многих ребят становится вполне естественной альтернативой. <...> Большое значение отведено реальному практическому обучению, студенты принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Практическую часть выпускных экзаменов ребята сдают по стандартам World Skills. Так что конкурсный отбор в некоторые колледжи сейчас даже жестче, чем в вузы», — заключила собеседник РБК.

вуз ректор абитуриенты родители
Материалы по теме
Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет
Общество
Вузам разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрии
Общество
Вузы из проекта «5–100» так и не вошли в топ-100 международных рейтингов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter