Эксперты объяснили нежелание родителей отдавать детей в вузы после школы

«В США много успешных бизнесменов, которые говорят, что высшее образование не нужно. Это говорит о том, что люди хотят получать практические навыки и сразу зарабатывать деньги. Но мне кажется, что высшее образование системного характера, где учат думать и адаптироваться к изменениям рынка труда, происходящим повсеместно, сохраняет свою значимость. Качественное высшее образование всегда будет в цене», — заключил собеседник РБК.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что это нормальная тенденция, которая устраняет установившийся в стране перекос.

«У нас были допущены серьезная ошибка и перекос, когда наши руководители объявили о том, что каждый ученик по окончании школы должен поступить в высшее учебное заведение. Это не просто ошибка, это была провокация. Ни в одной европейской стране подобной постановки вопроса нет. Там основная школа девять классов, 80% выпускников уходят учиться в профессиональные школы, только 20% продолжают учиться в старших классах, чтобы потом уйти в университеты. У нас, наоборот, был перекос, 80% шли в старшие классы», — рассказал Комков.

«Надо делать так, чтобы, заканчивая школу, дети получали нормальную профессию и потом уже определялись, какое у них будет образование высшее, но в руках у них должна быть «твердая» профессия. Мы говорили об этом 15–20 лет назад. Сейчас эта тенденция проявляется, этот процесс и дальше пойдет — количество желающих поступать в вузы снизится. Потому что идти куда попало и учиться на кого попало, получать «любой» диплом, лишь бы что-то было в кармане о высшем образовании — глупость», — подчеркнул он.

По мнению Комкова, родители стали понимать, что ребенка не нужно «пихать куда попало». «Снизилось количество бюджетных мест, а учиться на платном месте, платить бешенные деньги ради того, чтобы впоследствии ребенок сидел и смотрел в потолок, не имея работы, — это дикость. Надо создавать систему профессиональной подготовки, курсов, училищ, давать в них хорошую, востребованную профессию. Потом уже с профессией в руках человек определится и решит, что ему делать дальше», — считает он.

Заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина считает, что сегодня у семей есть гораздо больше вариантов построения образовательной траектории после школы.

«Кто-то выбирает вуз, кто-то — колледж, а кто-то вообще отказывается от традиционных моделей профессионального образования и сосредотачивается на онлайн-курсах и саморазвитии», — пояснила она свою мысль. Однако она добавила, что «за последние пять лет виден неуклонный рост числа абитуриентов, подающих заявления на бюджетные места в вузы».

«Конечно, есть объективные факторы, которые могут отпугнуть часть детей и родителей от поступления в вуз. Во-первых, в последние годы плавно уменьшалось количество бюджетных мест. За восемь лет (с 2011 по 2018 год) их доля сократилась с 74,3 до 60,9%. Но благодаря усилиям президента России в 2020 году на фоне пандемии вузам было выделено дополнительно 11,5 тыс. бюджетных мест», — считает Духанина.

Еще одна причина — рост стоимости обучения в вузах, которая только за последний года выросла в среднем на 15–19%.

«В 2020 году за один семестр обучения в вузах студенты платили в среднем 68,9 тыс. руб., хотя годом ранее — 58 тыс. руб. А в негосударственных вузах стоимость одного семестра возросла с 46 тыс. до 55,2 тыс. руб. Образование в колледжах более доступно. Например, данные Минпросвещения свидетельствуют, что около 80% обучающихся в государственных колледжах и техникумах — бюджетники. Поэтому у многих региональных вузов сейчас наблюдаются большие проблемы с набором абитуриентов — к ним не идут учиться. Многие считают куда более перспективным и менее дорогим обучение в колледжах, техникумах», — пояснила депутат.

«Вообще, продолжение обучения в колледжах и техникумах после школы для многих ребят становится вполне естественной альтернативой. <...> Большое значение отведено реальному практическому обучению, студенты принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Практическую часть выпускных экзаменов ребята сдают по стандартам World Skills. Так что конкурсный отбор в некоторые колледжи сейчас даже жестче, чем в вузы», — заключила собеседник РБК.