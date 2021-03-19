Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет

Россияне все реже говорят, что после школы их дети пойдут учиться в вуз. Зато популярность колледжей и профтехучилищ растет

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За последние десять лет доля родителей выпускников, которые рассчитывают на то, что их дети продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob (есть у РБК).

Опрос проводился с 22 января по 15 марта 2021 года в 357 населенных пунктах. Выборка — 2 тыс. граждан России, родители детей, заканчивающих школу в этом году.

Родителям задали вопрос о том, где продолжит обучение их ребенок после окончания школы. Каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году такой ответ давали только 8% опрошенных, но почти каждый год с того времени их доля увеличивалась.

43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в вуз. В 2010 году такой ответ давали 80% опрошенных. Их доля с течением времени снижалась, достигнув 55% в 2015 году и 48% в 2020 году. Таким образом, с прошлого года доля отвечающих таким образом родителей упала на 5% — такого резкого падения популярности обучения в вузах не было с 2016 года.

2% родителей сообщили, что после школы их дети будут не учиться, а работать (столько же в 2010 году). У 26% родителей дети еще не определились с продолжением обучения после школы. 8% родителей затруднились ответить.