Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Рецепты для умной духовки от шеф-повара Марка Стаценко РБК и Miele, 07:10 Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков Общество, 07:00 Байден провел встречу с постпредами входящих в Совбез ООН государств Политика, 06:50 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 06:37 В Кузбассе завели дело после смерти рабочего в шахте Общество, 06:34 Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет Общество, 06:30 КНДР разорвала дипотношения с Малайзией из-за действий «в угоду США» Политика, 06:20 Пользователи рассказали, какую скидку готовы сделать на покупки друзьям Общество, 06:02 Свыше 180 иностранных военных атташе в Москве привились «Спутником V» Общество, 05:46 Не выходи из дома: латте, капучино, эспрессо как в кофейне 05:13 СМИ узнали о задержании в Софии подозреваемых в шпионаже в пользу России Общество, 05:09 Задержанный в США из-за кибератаки на Tesla россиянин признал вину Общество, 04:59 СМИ узнали о планах кабмина создать новую систему работы с экспертами Политика, 04:33 В США обвинили китайскую делегацию в нарушении протокола на переговорах Политика, 04:28
Общество ,  
0 

Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет

Россияне все реже говорят, что после школы их дети пойдут учиться в вуз. Зато популярность колледжей и профтехучилищ растет
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

За последние десять лет доля родителей выпускников, которые рассчитывают на то, что их дети продолжат обучение в вузах, сократилась почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Superjob (есть у РБК).

Опрос проводился с 22 января по 15 марта 2021 года в 357 населенных пунктах. Выборка — 2 тыс. граждан России, родители детей, заканчивающих школу в этом году.

Родителям задали вопрос о том, где продолжит обучение их ребенок после окончания школы. Каждый пятый опрошенный (21%) сообщил, что ребенок намерен поступать в среднее профессиональное учебное заведение. В 2010 году такой ответ давали только 8% опрошенных, но почти каждый год с того времени их доля увеличивалась.

43% родителей сообщили, что их ребенок пойдет после школы учиться в вуз. В 2010 году такой ответ давали 80% опрошенных. Их доля с течением времени снижалась, достигнув 55% в 2015 году и 48% в 2020 году. Таким образом, с прошлого года доля отвечающих таким образом родителей упала на 5% — такого резкого падения популярности обучения в вузах не было с 2016 года.

2% родителей сообщили, что после школы их дети будут не учиться, а работать (столько же в 2010 году). У 26% родителей дети еще не определились с продолжением обучения после школы. 8% родителей затруднились ответить.

Среди детей, которые, по словам их родителей, после школы пойдут в вузы, самой популярной профессией оказался программист — 26% родителей сообщили, что их дети пойдут учиться на IT-специальность.

  • 16% рассказали, что их дети пойдут учиться на врачей;
  • 11% — на инженеров;
  • 7% — на экономистов;
  • 5% — на учителей, по столько же родителей выбрали варианты ответов «военный» и «менеджер».
  • по 4% родителей говорят, что их дети пойдут учиться на юристов или дизайнеров, 2% — на филологов или журналистов.
Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Мебель в алмазах: как заработать ₽60 млн, торгуя стульями в Instagram Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром

Почему популярность вузов падает

Проректор РАНХиГС, директор института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в разговоре с РБК заявил, что не видит снижения популярность вузов у детей, хотя и понимает причины, по которым они все чаще идут в средние профессиональные учебные заведения. «Наверное, люди хотят, чтобы их дети получали специальность. Возможно у них есть ощущение, что дети, получив дополнительно среднее профессиональное образование, повысят свою конкурентоспособность на рынке труда. Это заставляет задуматься и вузы, каким образом правильно работать с работодателями, каким образом возможно в дополнение к дипломам давать профквалификацию по утвержденным профстандартам», — сказал он.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что снижение популярности вузов среди выпускников — это нормальная тенденция, возникновения которой следовало ожидать давно. «У нас была допущена серьезная ошибка и перекос, когда наши руководители объявили о том, что каждый ученик по окончании школы должен поступить в высшее учебное заведение. Это не просто ошибка, это была провокация. Ни в одной европейской стране подобной постановки вопроса нет. Там основная школа 9 классов, 80% выпускников уходит учиться в профессиональные школы, только 20% продолжает учиться в старших классах чтобы потом уйти в университеты. У нас наоборот был перекос, 80% шло в старшие классы».

Авторы
Георгий Тадтаев, Евгения Лебедева
университеты вузы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter