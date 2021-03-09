Нарышкин заявил о недовольстве США правящей партией Грузии

Вид на офисное здание объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

США привыкли полностью контролировать действия властей Грузии и недовольны стремлением правя­щей сейчас в стране партии «Грузинская мечта» к самостоятельности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.



«В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований», — пояснил он.

Нарышкин отметил, что грузинские власти «не в полной мере» придерживаются курса на евроатлантическую интеграцию.

По мнению главы СВР, теперь США будут действовать против «Грузинской мечты» и поддерживать оппозицию. «Дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям», — добавил Нарышкин.

Как резюмировал глава СВР, пример Грузии доказывает, что поддержка Вашингтона лишает национальные элиты возможности самостоятельно проводить политику своей страны.