Нарышкин заявил о недовольстве США правящей партией Грузии
США привыкли полностью контролировать действия властей Грузии и недовольны стремлением правящей сейчас в стране партии «Грузинская мечта» к самостоятельности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований», — пояснил он.
Нарышкин отметил, что грузинские власти «не в полной мере» придерживаются курса на евроатлантическую интеграцию.
По мнению главы СВР, теперь США будут действовать против «Грузинской мечты» и поддерживать оппозицию. «Дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям», — добавил Нарышкин.
Как резюмировал глава СВР, пример Грузии доказывает, что поддержка Вашингтона лишает национальные элиты возможности самостоятельно проводить политику своей страны.