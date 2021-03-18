Депутат Думы попросил генпрокурора привлечь «Новую» к ответственности

Шамсаил Саралиев (Фото: sh_saraliev / Instagram)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев, избранный от Чечни, обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой привлечь к ответственности «Новую газету», которая, по его словам, «неоднократно и умышленно публикует сведения, порочащие честь и достоинство» руководства и силовиков Чечни, а также «всего чеченского народа». Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«За публичное распространение лживых сведений и клеветы в средствах массовой информации предусмотрена ответственность. Подготовил и отправил в Генпрокуратуру соответствующий запрос», — написал депутат в Instagram.

Речь идет о расследовании «Новой газеты», посвященном внесудебным казням, которыми, по данным издания, занимались чеченские силовики. 15 марта газета опубликовала рассказ бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чечне Сулеймана Гезмахмаева, который сообщил, что в 2017 году лично охранял задержанных, которых впоследствии убили. Чеченские власти раскритиковали материал.

Парламентарий, говоря о герое статьи, отметил, что тот дважды пытался получить убежище в европейских странах, однако ему отказали.

«Для подобных искателей лучшей жизни в Европе единственно верный путь к быстрому получению в европейских странах статуса беженца — это либо публично признать себя притесненным представителем ЛГБТ-сообщества, либо сочинить и обнародовать вот такие чудовищные сказки», — считает Саралиев. По его словам, подобных «жалобных историй» среди уехавших в Европу беженцев «много».