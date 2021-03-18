Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 14:07
Bloomberg узнал о риске санкций США против Nord Stream 2 AG Бизнес, 22:06 Матыцин временно покинет пост президента FISU из-за санкций WADA Спорт, 22:00 Депутат Думы попросил генпрокурора привлечь «Новую» к ответственности Общество, 21:47 От черной дыры до черного лебедя: когда дело действительно в цвете РБК и ASUS, 21:39 Власти приготовились добывать пресную воду для Крыма под Азовским морем Общество, 21:18 Дубль 18-летнего игрока принес «Динамо» волевую победу над «Краснодаром» Спорт, 21:16 Кадыров написал «господину Пескову» о «западных агентах в центре Москвы» Политика, 21:14 Депутат Рады обнародовал новую аудиозапись «с матерящимся Порошенко» Политика, 21:03 «Спартак» забил пять мячей в ворота «Урала» Спорт, 21:03 Кто и почему занимается малым бизнесом в России РБК и Альфа-Банк, 20:48 Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом Политика, 20:47 Заявление Путина о готовности поговорить с Байденом. Видео Политика, 20:43 Российских легкоатлетов допустили к участию в международных турнирах Спорт, 20:27 Алекперов посоветовал «Спартаку» искать лучшего тренера на место Тедеско Спорт, 20:16
Общество ,  
0 

Депутат Думы попросил генпрокурора привлечь «Новую» к ответственности

Шамсаил Саралиев
Шамсаил Саралиев (Фото: sh_saraliev / Instagram)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев, избранный от Чечни, обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой привлечь к ответственности «Новую газету», которая, по его словам, «неоднократно и умышленно публикует сведения, порочащие честь и достоинство» руководства и силовиков Чечни, а также «всего чеченского народа». Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«За публичное распространение лживых сведений и клеветы в средствах массовой информации предусмотрена ответственность. Подготовил и отправил в Генпрокуратуру соответствующий запрос», — написал депутат в Instagram.

Речь идет о расследовании «Новой газеты», посвященном внесудебным казням, которыми, по данным издания, занимались чеченские силовики. 15 марта газета опубликовала рассказ бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чечне Сулеймана Гезмахмаева, который сообщил, что в 2017 году лично охранял задержанных, которых впоследствии убили. Чеченские власти раскритиковали материал.

Парламентарий, говоря о герое статьи, отметил, что тот дважды пытался получить убежище в европейских странах, однако ему отказали.

«Для подобных искателей лучшей жизни в Европе единственно верный путь к быстрому получению в европейских странах статуса беженца — это либо публично признать себя притесненным представителем ЛГБТ-сообщества, либо сочинить и обнародовать вот такие чудовищные сказки», — считает Саралиев. По его словам, подобных «жалобных историй» среди уехавших в Европу беженцев «много».

Кадыров написал «господину Пескову» о «западных агентах в центре Москвы»
Политика
<p>Рамзан Кадыров</p>

«Псевдожурналисты, покрываемые зарубежными спонсорами, не брезгуют культивировать всю эту грязь. Подобная политика двойных стандартов «Новой газеты» выгодна врагам России, которые не оставляют попыток ослабить и разделить нашу страну», — заключил он.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Мебель в алмазах: как заработать ₽60 млн, торгуя стульями в Instagram Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром

РБК обратился в «Новую газету» за комментарием и направил запрос в пресс-службу Генеральной прокуратуры.

После выхода материала бойцы полка им. Ахмата Кадырова попросили президента Владимира Путина обратить внимание на «нападки» «Новой газеты» в адрес силовиков, против которых развернули «самую настоящую информационную войну». По мнению силовиков, за этим стоят западные спецслужбы.

«Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковым является «Новая газета», в адрес наших бойцов», — говорится в видеообращении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели обращения чеченского спецназа к Путину: оно направлено не по адресу. Он пояснил, что глава государства не является судебным органом и не может принимать иски.

депутат Госдумы Новая газета силовики Чечня казни
Материалы по теме
В Кремле оценили проведение протеста в Грозном против «Новой газеты»
Политика
В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского
Общество
Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter