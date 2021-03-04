Пригожин пошутил про планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тыс.

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин пошутил по поводу обещанного Федеральным бюро расследований США (ФБР) вознаграждения за информацию о его местонахождении. Комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

ФБР объявило о розыске 13 человек, в том числе Пригожина, которых подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В Вашингтоне предложили вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые помогут арестовать бизнесмена. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что объявленный ФБР в розыск Пригожин находится у него в гостях в Грозном, и в шутку попросил вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию о местонахождении бизнесмена.

Теперь Пригожин изложил свою версию произошедшего.

«Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что $250 тыс. один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу», — цитирует пресс-служба ответ бизнесмена на просьбу прокомментировать шутку Кадырова.