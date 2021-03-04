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Пригожин пошутил про планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тыс.

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин пошутил по поводу обещанного Федеральным бюро расследований США (ФБР) вознаграждения за информацию о его местонахождении. Комментарий опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

ФБР объявило о розыске 13 человек, в том числе Пригожина, которых подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В Вашингтоне предложили вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые помогут арестовать бизнесмена. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что объявленный ФБР в розыск Пригожин находится у него в гостях в Грозном, и в шутку попросил вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию о местонахождении бизнесмена.

Теперь Пригожин изложил свою версию произошедшего.

«Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза — в подвале у Кадырова. Дай бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что $250 тыс. один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу», — цитирует пресс-служба ответ бизнесмена на просьбу прокомментировать шутку Кадырова.

Кадыров попросил у ФБР $250 тыс. наличными за местонахождение Пригожина
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Рамзан Кадыров (справа) и&nbsp;Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» также ранее пошутила по этому поводу: в компании назвали адрес Пригожина и просила ФБР заплатить за «достоверную информацию».

«Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тыс. за предоставленные сведения», — отметили в пресс-службе компании.

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По мнению самого Пригожина, ФБР «устраивает шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», а «страшилки о России», которые распространяет Вашингтон, говоря о вмешательстве Москвы в американские выборы, призваны прикрыть «колоссальный разрыв» между народом и «глубинным государством» (термин, используемый для обозначения части элит, заинтересованных в продвижении политического курса, не совпадающего с курсом избранного лидера. — РБК).

Евгений Пригожин Рамзан Кадыров ФБР
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