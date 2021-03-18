Власти Ленобласти заявили об исчерпании вакцины от коронавируса на 98%

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В Ленинградской области почти закончились запасы вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

«На 18 марта поставлено 60 322 комплекта [вакцины]. Привито всего по Ленинградской области, включая Сосновый Бор, 59 134 человека — 98% от поставки», — сказала представитель пресс-службы.

В ближайшее время власти ожидают получения еще примерно 4 тыс. доз. Даты новых поставок при этом пока неизвестны. Тех, кто хочет привиться, заносят в лист ожидания.

В правительстве отметили, что оба компонента вакцины успели получить 56% от всех привитых — 33 120 человек. За последние сутки были вакцинированы 3,5 тыс. человек.