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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Ленобласти заявили об исчерпании вакцины от коронавируса на 98%

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ленинградской области почти закончились запасы вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, передает ТАСС.

«На 18 марта поставлено 60 322 комплекта [вакцины]. Привито всего по Ленинградской области, включая Сосновый Бор, 59 134 человека — 98% от поставки», — сказала представитель пресс-службы.

В ближайшее время власти ожидают получения еще примерно 4 тыс. доз. Даты новых поставок при этом пока неизвестны. Тех, кто хочет привиться, заносят в лист ожидания.

В правительстве отметили, что оба компонента вакцины успели получить 56% от всех привитых — 33 120 человек. За последние сутки были вакцинированы 3,5 тыс. человек.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта
Общество

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

В Ленинградской области сотрудников медучреждений начали прививать 14 декабря.

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15 марта «Фонтанка» писала о нехватке первого компонента вакцины в ряде прививочных пунктов Санкт-Петербурга. Городские власти тогда заявили, что у города есть еще 40 тыс. доз первого компонента «Спутника V», которых должно хватить примерно на неделю. Кроме того, в правительстве Санкт-Петербурга указали, что на этой неделе должна поступить новая партия вакцины.



Согласно данным оперативного штаба, в Ленинградской области за последние сутки выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано 38 408 случаев заболевания и 817 летальных исходов. Число выздоровевших составило 35 930 человек.

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