Власти Петербурга ответили на сообщения о дефиците вакцин

Точное количество пунктов вакцинации, где не хватает вакцины «Спутник V», власти не назвали. «При существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6–7 дней», — заявили в комздраве Петербурга. Новые поставки ждут на этой неделе

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, комментируя сообщения о том, что в городе наблюдается дефицит вакцины против коронавируса «Спутник V», заявили, что в настоящее время в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента «Cпутник V».

«При существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6–7 дней», — сообщили в пресс-службе комитета во «ВКонтакте».

На этой неделе в Петербург должна поступить новая партия вакцины, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации, заверили власти.

Сейчас, как уточнили в комитете, жители Санкт-Петербурга могут сделать прививку более чем в 100 пунктах вакцинации, включая пункты в торговых центрах. В пяти ТЦ вакцинацию можно пройти без записи.