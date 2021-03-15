Власти Петербурга ответили на сообщения о дефиците вакцин
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, комментируя сообщения о том, что в городе наблюдается дефицит вакцины против коронавируса «Спутник V», заявили, что в настоящее время в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента «Cпутник V».
«При существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6–7 дней», — сообщили в пресс-службе комитета во «ВКонтакте».
На этой неделе в Петербург должна поступить новая партия вакцины, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации, заверили власти.
Сейчас, как уточнили в комитете, жители Санкт-Петербурга могут сделать прививку более чем в 100 пунктах вакцинации, включая пункты в торговых центрах. В пяти ТЦ вакцинацию можно пройти без записи.