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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга ответили на сообщения о дефиците вакцин

Точное количество пунктов вакцинации, где не хватает вакцины «Спутник V», власти не назвали. «При существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6–7 дней», — заявили в комздраве Петербурга. Новые поставки ждут на этой неделе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, комментируя сообщения о том, что в городе наблюдается дефицит вакцины против коронавируса «Спутник V», заявили, что в настоящее время в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента «Cпутник V».

«При существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6–7 дней», — сообщили в пресс-службе комитета во «ВКонтакте».

На этой неделе в Петербург должна поступить новая партия вакцины, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации, заверили власти.

Сейчас, как уточнили в комитете, жители Санкт-Петербурга могут сделать прививку более чем в 100 пунктах вакцинации, включая пункты в торговых центрах. В пяти ТЦ вакцинацию можно пройти без записи.

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Фото:Matias Delacroix / AP

Как сообщает «Фонтанка», в четверг, 11 марта, речь шла о 16 пунктах без первого компонента. Теперь, как утверждает издание, ссылаясь на правительство Санкт-Петербурга, их может быть в два раза больше. «Точную цифру в Смольном не называют. Но говорят, что оставшихся ампул может не хватить и на неделю», — пишет портал.

На прошлой неделе «Фонтанка» писала, что записанные на вакцинацию от коронавируса петербуржцы жаловались на отказы в прививке. По их словам, медики называли причиной дефицит «Спутника V». В комитете здравоохранения Петербурга изданию 10 марта сообщили, что в пяти пунктах действительно закончилась вакцина в последние дни. Власти отмечали, что дефицит касается только первой дозы и особенно заметен в Василеостровском районе.

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В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после появления данных о нехватка доз вакцины все равно призывал жителей активнее участвовать в вакцинации от COVID-19. «Могут быть небольшие перебои в некоторых прививочных пунктах. Но есть другие пункты, где вакцина есть. В ближайшее время к нам должна поступить еще одна крупная партия», — заявлял он.

Автор
Михаил Юшков
Санкт-Петербург дефицит вакцина Спутник V коронавирус COVID-19 Александр Беглов
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