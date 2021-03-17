Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо
Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с главами нефтяных компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«У президента нет, пока не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос.
Песков также заверил, что власти России держат ситуацию с ценами на топливо под контролем. «Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — сказал он.
По словам представителя Кремля, нежелательные скачки цен на топливо, которые происходили ранее, послужили поводом для разработки специального демпферного механизма.