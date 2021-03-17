Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо

Ранее Счетная палата предупредила, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. В ведомстве напомнили, что три года назад в стране начался резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть.

Это побудило правительство принять меры, позволившие стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Речь идет в том числе о разработанном кабмином демпферном механизме, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России.

В Счетной палате отметили, что в конце прошлого и начале этого года стоимость нефти опять начала расти. Российские власти снова приняли меры по стабилизации ситуации на оптовом и на розничном рынке нефтепродуктов. Аудиторы полагают, что стабилизации также будут способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.