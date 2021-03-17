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Кремль исключил встречу Путина с нефтяниками на фоне цен на топливо

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить встречу с главами нефтяных компаний. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«У президента нет, пока не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков также заверил, что власти России держат ситуацию с ценами на топливо под контролем. «Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо», — сказал он.

Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России
Бизнес
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

По словам представителя Кремля, нежелательные скачки цен на топливо, которые происходили ранее, послужили поводом для разработки специального демпферного механизма.

Ранее Счетная палата предупредила, что Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года. В ведомстве напомнили, что три года назад в стране начался резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть.

Это побудило правительство принять меры, позволившие стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Речь идет в том числе о разработанном кабмином демпферном механизме, с помощью которого удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России.

В Счетной палате отметили, что в конце прошлого и начале этого года стоимость нефти опять начала расти. Российские власти снова приняли меры по стабилизации ситуации на оптовом и на розничном рынке нефтепродуктов. Аудиторы полагают, что стабилизации также будут способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.

нефтяники Владимир Путин Дмитрий Песков
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