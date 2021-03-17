В Дании назвали сроки прокладки еще одной нитки «Северного потока-2»

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Работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG, который был предоставлен Датским энергетическим агентством (ДЭА).

«Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала», — говорится в документе.

В октябре прошлого года Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода в своей исключительной экономической зоне, выставив ряд условий. По этим условиям, сдача в эксплуатацию может произойти только после того, как хотя бы одна из двух ниток трубопровода будет протестирована и «когда релевантные условия из разрешения на строительство и из разрешения на эксплуатацию будут выполнены».

Прокладка труб газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Дании началась в январе. В начале февраля трубоукладочная баржа завершила морские испытания и приступила к укладке газопровода. Строительство газопровода «Северный поток-2» в водах Дании должно завершиться в апреле этого года, сообщало ранее Датское морское управление.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.